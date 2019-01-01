不花錢也能玩整天！粉紅貨櫃、天然溫泉　桃園6大新開景點

▲桃園2018新開幕貨櫃市集。（圖／桃園市政府青年事務局提供）

旅遊中心／綜合報導

如果你現在還有「桃園很無聊」的刻板印象，那麼你腦袋裡的旅遊清單可能要好好更新一下了。《ETtoday新聞雲》特別整理了桃園2018年新開幕且超具話題的新景點，從文青日式舊建築、免費戶外遊樂園、網美拍不停的粉紅貨櫃屋等，不花錢也能玩上一整天！

77藝文町

桃園站前商圈也有文創園區了！「77藝文町」由警察局日式宿舍群改建而成，結合4棟木造日式建物，園內另打造景觀水池、石板街道與涼亭等，現有文創食堂、手作坊、展覽館、咖啡廳，未來會有草地音樂會、戶外市集等，不少民眾表示有小京都的氛圍。



地點：桃園市桃園區中正路77巷5號

開放時間：11:00-22:00（免費入園）

▲桃園77藝文町由警察局日式宿舍群改建。（圖／桃園市政府提供）

台灣地景花園

「台灣地景花園」為桃園中壢最新景點，7公頃的園區原本只是私人花園，園主基於友善分享，免費開放。超過85項花園、遊樂設施中，最大亮點首推溪流和戲水池上的網狀鞦韆！還有磨石子溜滑梯、沙坑、走鋼索、攀爬網、水上吊橋、大彈跳床、空中彈跳等遊樂設施，大人小孩想必會玩到不想回家。



地址：桃園市中壢區中正路三段329巷3號

目前開放時間：08:00-17:00

免費參觀

▲▼可以放鬆享受大自然。（圖／網友moparadise0121、smilepig0906提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Amour373

彷彿一秒來到歐洲，歐式村莊內有超高的德式建築，只要用餐就能免費不限次數搭乘「旋轉木馬」，另外隱藏版的迴旋樓梯、巨大鑽石、室內證婚亭也十分浪漫好拍，無論親子共遊或情侶來約會都適合！

地址：桃園區平鎮區延平路二段373號

電話：03-4951375

營業時間：11:30~19:00(周四公休)

G10 GO!桃園貨櫃市

「G10 GO!桃園貨櫃市集」是全台唯一無人商店的貨櫃市集，也是最新的熱門網美集散地！11月3日才正式開幕，裡頭有許多好拍的裝置，包含少女心噴發的夢幻雨傘、馬卡龍鞦韆、泳池賽道等，八大貨櫃有三大主題，工業風、網美風、文青風，每個都超好拍！

地址：桃園中正藝文特區

營業時間：17:00~22:00

▲▼全台首座無人貨櫃市集。(圖／桃園市政府青年事務局提供)

羅浮溫泉、新溪口吊橋

大家都知道復興鄉角板山景色壯麗迷人，每到假期，總有不少人上山賞景吃美食，今年1月開放新溪口吊橋，美景更是壯觀，新溪口吊橋為全台最長的吊床式吊橋，放眼放去，在溪口上呈現一條唯美的微笑曲線，走上吊橋，不僅能欣賞大漢溪四周的風光明媚，還可順遊附近的羅浮溫泉，體驗美人湯泡腳。

新溪口吊橋

地點：桃園市復興區澤仁村溪口吊橋

營運時間：上午9時至下午5時（每週二休園日）

票價：成人票100元、優待票70元

免收費對象：設籍復興區居民、未滿6歲兒童、年滿65歲以上，身心障礙人員持有手冊及其1位陪同者，以及接洽或執行公務的人員。

羅浮溫泉泰雅故事公園

地址：桃園市復興區羅浮里5鄰140號

票價：免費





▲羅浮溫泉可以泡免費足湯。（圖／愛ㄑ桃粉絲專頁提供）

▲新溪口吊橋可欣賞湖光山色。（圖／桃園市復興區公所提供）

