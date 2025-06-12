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日本最新夜行列車搶先看！私人包廂還有家庭房　躺平睡到目的地

▲▼JR東日本最新夜行列車。（圖／翻攝自JR東日本官網）

▲JR東日本最新夜行列車將於2027年登場。（圖／翻攝自JR東日本官網，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

喜愛搭火車旅行的旅人請筆記！JR東日本宣布，將於2027年春季推出全新夜行特急列車，採用全面翻新改造的E657系列車，最大亮點是全車皆為指定席，且為私人包廂設計，並首度加入可全躺平的「高級包廂」、「家庭用四人包廂」與開放式交誼空間，打造舒適的火車住宿體驗，未來預計行駛於首都圈至北東北地區之間。

▲▼JR東日本最新夜行列車。（圖／翻攝自JR東日本官網）

▲JR東日本最新夜行列車從單人包廂、雙人包廂到家庭房都有。

亮點1：全車為「綠色車廂」升級夜行體驗

這輛全新夜行特急列車的最大特色，就是全列車皆為綠色車廂的包廂型空間，搭乘本身就像住進移動旅館。房型從單人、雙人到四人設計一應俱全，能依照旅客人數自由選擇，不論是一人獨旅、雙人度假，甚至一家四口也能輕鬆入住。

▲▼JR東日本最新夜行列車。（圖／翻攝自JR東日本官網）

▲頂級綠色包廂示意圖。

亮點2：「頂級綠色包廂」登場　配L型沙發、活動式雙人床

喜歡更高規格體驗的旅客，不容錯過設於車頭與車尾的「頂級綠色包廂（Premium Green）」，以溫潤配色搭配大面積L型沙發設計，能自由變換成全躺平雙人床，還能脫鞋入內、擁有玄關與行李置放空間，徹底放鬆度過整夜車程。

▲▼JR東日本最新夜行列車。（圖／翻攝自JR東日本官網）

▲也有家庭房。

亮點3：四人家庭專屬空間　全平躺設計帶小孩也安心

新列車也首次推出「四人房」，適合家庭或朋友結伴同遊，提供長達325公分寬的全平躺床型空間，不但能全員一起休息，還採常時平躺設計，家有幼兒也能安心使用。

亮點4：夜色到黎明的漸層車身　雙藍設計超吸睛

外觀設計靈感來自傳統夜行列車「藍色列車（Blue Train）」，車頭採用紀念藍（Memorial Blue），車尾則為午夜地平線藍（Midnight Horizon），中段以白色線條串聯，描繪黎明前那一刻的光輝「Blue Moment」，兼具懷舊與未來感。

▲▼JR東日本最新夜行列車。（圖／翻攝自JR東日本官網）

▲交誼車廂。

亮點5：交誼空間可共享旅途時光

列車內亦設有唯一開放式交誼空間Lounge，打造適合交流與放鬆的環境，無論是獨旅邂逅新朋友，或三五好友聚在一起聊天，都能在此度過，所有乘客皆可自由進入使用。

亮點6：無障礙也友善　設置輪椅對應包廂

考量多元旅客需求，新列車亦設有對應輪椅使用者的1人與2人用綠色個室各1間，位於第6節車廂，讓行動不便的旅客也能輕鬆享受夜行之旅。

目前該夜行列車尚未定案正式名稱與票價、路線，但依據目前規劃，未來正式上路後，將為每日行駛提供服務，讓旅客乘著夜色享受移動風景，深度探索日本各地觀光魅力。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

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