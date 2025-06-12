一手私藏「葡萄柚紅茶」開賣　必喝排行TOP5大公開

▲一手私藏世界紅茶推出新品「柚夕柚卡達紅茶」。（圖／一手私藏世界紅茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

紅茶專賣手搖飲品牌「一手私藏世界紅茶」宣布開賣春夏新品「柚夕柚卡達紅茶」，使用帶有水蜜桃香的夏卡爾紅茶結合新鮮紅葡萄柚果肉，香氣十足，即日起正式開賣；同步公開最新必喝排行飲品TOP5，跟著喝準沒錯。

▲柚夕柚卡達紅茶吸得到滿滿葡萄柚果肉。

一手私藏世界紅茶推出全新「柚夕柚卡達紅茶」，使用鮮榨紅葡萄柚汁，完整保留果肉纖維與微苦果皮香，搭配夏卡爾紅茶，每一口都能吸到滿滿果肉，結合帶有蜜桃果香的茶湯，清爽又消暑，每杯售價70元，即日起於全門市上市。

▲珍珠太厚生乳奶茶奪下熱銷排行第2名。

一手私藏世界紅茶同步公開今年必喝飲品TOP5，首推「私藏仲夏夜紅茶」，有別於濃醇紅茶底，這款紅茶帶有淡淡茉莉香，無糖也不苦澀，夏天喝最適合不過，再來依序為「珍珠太厚生乳奶茶」、「柚夕柚卡達紅茶」、「蜜斯茶拿鐵」及「台灣魚池18號紅玉」。

▲鶴茶樓蓮霧蘭香綠茶回歸。（圖／鶴茶樓提供）

鶴茶樓年年狂賣的春季限定「蓮霧蘭香綠茶」也在本周強勢回歸，選用淡雅的蘭香綠茶做為基底，搭配2至3顆黑珍珠蓮霧打成細緻蓮霧冰沙，每一口都能吃到新鮮細碎果肉結合帶有白玉蘭花香的綠茶，全門市均有販售。