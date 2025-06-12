天母忠誠牛肉麵規劃漲價「時間未定」　大碗紅燒可能破300元

▲台北天母「忠誠牛肉麵」公告即將漲價，但未決定時間與漲幅。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃士原／台北報導

位於台北天母地區的忠誠牛肉麵，其特色就是超大塊牛肉，近年已經從隱藏版美食，變成超級排隊名店，擁有許多死忠粉絲。近日店裡貼出即將漲價公告，不過老闆還沒決定時間與漲幅。

位於德行東路上的忠誠牛肉麵主打紅燒口味，每到用餐時間這家牛肉麵店總是座無虛席，小碗售價250元，大碗290元，其特色就是超大塊牛肉，大約是一般店家的3至4倍，但卻燉煮到很軟嫩，咀嚼沒有難度。這裡的大碗份量給得很足，就算兩個人分食也綽綽有餘。

▲忠誠牛肉麵特色就是超大塊牛肉。（圖／記者黃彥傑攝）

除了牛肉麵（細粉/湯）外，店裡還有麻醬麵、炸醬麵、餛飩麵、榨菜肉絲麵，以及湯麵加餛飩，小碗價格70元至120元，大碗90元至140元。

近日，店裡貼出公告，即將調整牛肉麵價格，記者致電求證，店員表示店內確有漲價規劃，但老闆還沒決定時間與漲幅。目前店裡小碗售價250元，大碗290元，未來若調漲，大碗價格可能達300元或者更貴。

▲鳳城燒臘粵菜。（圖／《IG@ntueater》提供）

另外，位於新生南路上的「鳳城燒臘粵菜」，是許多台大人的共同回憶，招牌三寶飯是店內最有名的經典選擇，含不乾柴的叉燒、皮香肉嫩的燒鴨和滑嫩Q彈的油雞。不過餐廳自6月1日漲價10至20元，招牌三寶飯售價已來到130元，叉燒雞腿飯、三寶雞腿飯從180元漲到200元。