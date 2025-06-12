米其林公布6月新入選餐廳　台北高雄5家進榜餐廳一次看

▲天婦羅杉村進榜米其林新入選餐廳。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

米其林指南昨日公布6月新入選餐廳，台北高雄共有5家餐廳進榜，包括一家以創意手法重新演繹粵菜經典的餐廳、每周兩次從日本進口新鮮漁獲的江戶前壽司店、來自日本的天婦羅料理店、南部在地多樣魚類風味的獨特餐廳，以及傳承四代、提供美味酒家菜的老店。

▲白蝦天婦羅，頭與身體分開炸，可吃到2種不同口感。（圖／記者黃士原攝）

天婦羅杉村（台北）

日本靜岡當地著名的高級餐廳，每天提供由新鮮食材炸製的天婦羅料理，由橘焱胡同集團代理引進，杉村採無菜單型態，依每日取得食材而有所不同，輕盈的麵衣選用日本進口的麵粉，炸油則以玉米油及白胡麻油製成，讓其增添堅果奶油般的香氣。為了維持食材的原始鮮味，杉村提供海藻鹽、特製咖哩鹽、自製天婦羅醬汁，以及檸檬來搭配。

天婦羅杉村

地址：台北市中山區樂群二路199號中城廣場2樓

電話：02-8501-1157

▲同餐廳「千錘百鍊黑叉燒」。（圖／取自JUNTO Taipei臉書）

同（台北）

「同」是旅館品牌「正旅館」去年新開幕的中餐廳，由行政總廚雷啟裕師傅、總廚王育臻師傅領軍，運用時令食材，融合個人創意與異國醬料，為經典粵菜增添趣味。「千錘百鍊黑叉燒」使用台灣在地豬五花肉，經過捶打將肉質軟化，再以馬來西亞黑醬油調味，比傳統叉燒色澤更深、味道更濃郁。

同

地址：台北市中正區館前路22號2樓

電話：0976-684-366

▲小肌魚握壽司。（圖／取自鮨嘉仁臉書）

鮨嘉仁（台北）

由米其林一星餐廳「鮨和魂」前料理長奧地太一領軍，以江戶前壽司的傳統技藝為核心，食材每周從日本豐洲市場進貨兩次，確保食材的新鮮和多元，並依據魚貨的熟成狀態設計菜色，招牌是小肌魚，經過醃漬後，肉質結實而柔嫩，同時具有特有的香氣。

鮨嘉仁

地址：台北市中山區吉林路28號

電話：02-2581-8999

▲「鯷魚餐廳」食材由主廚每日於市場及前鎮漁港採買而來。（圖／取自鯷魚餐廳臉書）

鯷魚（高雄）

食材由主廚每日於市場及前鎮漁港採買而來，菜色以魚肉料理為主軸，配合發酵、醃漬等技法，呈現獨特風味。僅提供套餐，當中固定保留招牌的螺肉藥膳湯，將當歸、川芎、瑤柱、花菇等食材與魚高湯一同熬煮，並重複澄清，味道溫潤鮮美。

鯷魚

地址：高雄市前鎮區林森三路116號

電話：0965-829-037

▲白玉樓餐廳傳承至第四代。（圖／取自白玉樓新譯經典台菜臉書）

白玉樓（高雄）

餐廳傳承至第四代，主廚手藝來自父親，將60年代的酒家菜延續至今。菜餚著重醬香風味，適合多人分享，另有個人套餐在平日供應，讓獨自用餐的客人也可嚐到不同菜餚。其中白菜滷選用金鉤蝦米、扁魚與雞骨等以小火慢燉至少3小時，最後加入干貝絲增添鮮味。

白玉樓

地址：高雄市前鎮區中華五路789號6樓（夢時代購物中心6樓）

電話：07-841-8555