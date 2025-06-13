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台中最狂火鍋新莊店地點曝光　預告7月開幕

▲萬客什鍋的萬客燒酒雞鍋。（圖／記者黃士原攝）

▲萬客什鍋的萬客燒酒雞鍋。（圖／萬客什鍋提供）

記者黃士原／台北報導

被許多網友稱為「台中最狂火鍋店」的萬客什鍋，今年初傳出籌備新北第2家店「新莊店」，品牌粉專日前也曝光餐廳地點，就在新莊體育園區附近，同時也預告7月開幕。

萬客什鍋1994年創立於台中，主打個人石頭小火鍋，並融入傳統台菜風味，提供50多種台式鍋物。2021年首度進軍台北市，在開出八德店、長安東店後，去年7月進軍新北市開出永和店，今年則開始籌備新莊店，品牌粉專日前也曝光餐廳地點，就在新莊體育園區附近的復興路一段上，外牆鷹架上的帆布看板除了召募員工資訊，還預告7月開幕。

▲萬客什鍋新莊店位於復興路一段。（圖／萬客什鍋提供）

▲剝皮辣椒烏骨雞。（圖／記者黃士原攝）

萬客什鍋菜單多達50多種品項，大致上分為石頭爆炒鍋、老饕精選鍋、剝皮辣椒鍋及燒酒麻香鍋4大類，價格358元起至598元。眾多鍋物中以燒酒烏骨雞鍋人氣最高，其靈感正來自台菜燒酒雞，以整罐料理米酒作為湯底，經中藥材與米酒燃點揮發，之後再加入高湯與烏骨雞，消費者還可依照個人喜好選擇全燒、半燒、不燒的料理方式。

剝皮辣椒烏骨雞鍋人氣位居第2名，先用麻油及薑片爆香，再加入烏骨雞炒香，接著放入剝皮辣椒、新鮮蛤蜊，湯頭清甜而微辣。

▲汕頭泉成沙茶火鍋連3個月推出生日優惠，當月壽星幾歲就送幾隻蝦。（圖／取自汕頭泉成沙茶火鍋臉書）

另外，高雄汕頭泉成沙茶火鍋在結束82周年活動後，6月1日至8月31日平日時段，推出生日優惠活動「金多蝦」，只要提前一日電話預約並登入活動，消費滿2000元（並符合店家基本消費規定），當月壽星「幾歲就送幾隻蝦」，除了高雄中山總店，全台汕頭泉成沙茶潮鍋8家分店也適用。

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