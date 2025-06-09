藏壽司x三麗鷗滿額加碼送馬克杯　首波3款6/16登場

▲藏壽司x三麗鷗家族聯名活動再推出全新滿額贈「琺瑯風馬克杯」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

藏壽司與三麗鷗家族聯名活動大受歡迎，業者今日宣布加碼滿額贈，共有5款的「琺瑯風馬克杯」等著大家帶回家。

藏壽司x三麗鷗家族聯名活動再推出全新滿額贈「琺瑯風馬克杯」，分兩波段限量釋出，第一波6月16日登場，只要消費1200元，按讚官方Facebook或追蹤Instagram，並加入藏壽司官方Line好友並綁定會員，即可免費獲得一個，共有Hello Kitty、大耳狗喜拿、布丁狗3款馬克杯。第二波6月23日登場，圖案為酷洛米、人魚漢頓。

▲藏壽司x三麗鷗聯名扭蛋6月27日結束。（圖／藏壽司提供）

這次藏壽司全新三麗鷗家族聯名扭蛋將於6月27日結束，5個經典人氣角色Hello Kitty、酷洛米、布丁狗、大耳狗喜拿、人魚漢頓化身限定「鮮度君趴趴吊飾」，角色們慵懶地趴在壽司盤上，共計有5款。另還有各5款「花火吊飾」與「立體磁鐵」，人氣角色們換上夢幻櫻花和服，萌感滿滿。

▲藏壽司「蝦日感蟹祭」將於6/17登場。（圖／藏壽司提供）

此外，藏壽司「蝦日感蟹祭」將於6月17日登場，限時7天，精選10款人氣鮮味壽司，其中「豪華三鮮（鮪魚、生鮭魚、大生鮮蝦）」嚴選3大經典赤身搭配金桔提味；「豪華蟹肉三貫軍艦」匯聚鮭魚卵、甜蝦仁和小貝柱；「蝦蟹合鳴」則有蝦子、蟹肉與鮭魚卵，享受多層次的豐富口感；「甜辛醬軟殼蟹天婦羅海苔卷」酥脆、鮮甜一次滿足；炸蝦控必嚐的「酥脆巨大蝦佐塔塔醬握壽司（一貫）」份量感十足。

▲美登利吃到飽宣布漲價。（圖／取自日本美登利壽司台灣臉書）

另外，「美登利」台中LaLaport店4月10日調整為吃到飽型態，超過70種現點現做壽司都可無限供應。不過業者日前宣布，由於原物料價格大幅上漲，人力成本持續攀升，明天起平日午餐由980元調漲至1280元，平日晚餐與周末假日由1180元調漲至1680元，最大漲幅達42%。