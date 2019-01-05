全球可麗餅發源地就在這！法國雷恩有夢幻繽紛木筋屋

點評：在餐廳裡面享用傳統可麗餅 觀賞木筋屋 就像在童話世界一樣！

▲整排的木筋屋有繽紛的色彩超級夢幻

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／F’s Blog 失婚媽的生存日記提供，請勿任意翻攝以免侵權）



雷恩（Rennes）位於法國西北部，是由Paris到Mont Saint Michel要途經的中轉站，也是知名歐洲甜點可麗餅（CREPES）的發源地，這個重要的觀光都市更曾被「L'Express」票選為法國「最適合居住的地方」。部落客「F’s Blog 失婚媽的生存日記」在社團「旅遊超爽的！」帶大家去參觀超紅的木筋屋以及可麗餅的故鄉味！

▲Mairie de Rennes（雷恩市政廳）

木筋屋正名為「半木構造建築」，源自於德國，主要由木頭骨架以及石牆所建而成，今日的歐洲的幾乎每一個地方都仍然分布有大量半木構造建築，並被認為是典型的建築文化遺產的建築樣式。如今法國的Colmer更是一個由木筋屋組成的童話世界，繽紛的色彩以及外露且特別的骨架，是許多觀光客到法國時，必定要參觀的景點之一，且雷恩（Rennes）就是布列塔尼地區的中心都市，也是重要的觀光都市，時常吸引大量人潮來朝聖。

▲木筋屋旁有一個市集和餐廳可以享受美食

身為可麗餅的故鄉，販售的店更是隨處可見，其中一間「Creperies St Anne」是在當地很受歡迎的店家之一，早期因為氣候濕冷、土壤貧瘠小麥收成量不多，因此只能做成薄薄的餅皮，用以搭配其他食物，才有可麗餅的誕生，也成為當地重要且最有特色的代表食物！

▲法國知名甜點可麗餅

Creperies St Anne

地址：6 Place Sainte-Anne, 35000 Rennes, 法國

營業時間：周一至周六11:45－２２：３０（周日公休）

電話：+33 2 99 79 22 72