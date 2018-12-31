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戀愛的顏色！台北內湖草莓開採　18家草莓園懶人包

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▲主播過年好好玩 走春採莓兼踏青。（圖／記者謝婷婷攝）過年,走春,採草莓

▲冬天是採草莓的季節。（圖／記者謝婷婷攝）

旅遊中心／綜合報導

除了苗栗大湖外，台北內湖也是台灣北部重要的草莓種植地，內湖觀光草苺園更從原本7、8戶，到目前為止已經增加至18戶，選擇眾多。隨著天氣漸漸變冷，內湖草苺園自12初開始已陸續開放採果，採果期可至隔年5月，是北部民眾週末的休閒活動好選擇。

內湖觀光草苺園種植品種以內湖一號、香水、桃園4號為主，其中內湖一號種，為內湖地區最主要栽培品種，口感風味甚佳，有「蘋果草苺」之稱，現在內湖的草莓都已結出碩大結實的果實，滋味甜美，正是採果的好時機。而除了果園採果外，內湖周邊還有碧湖步道、白石湖吊橋、大湖公園和碧山巖等景點，可供民眾規劃一日遊。

內湖觀光草莓園資訊：

大湖街-安泰街

桂香觀光草苺園
大湖街206號路口左轉600公尺
0917-287032

清香休閒農場
大湖街206號
0928-539948

向日有機農場
大湖街143號
0919-411680

安泰休閒農園
安泰街201號
0936-124148

▲草莓園,草莓。（圖／翻攝自清香休閒農場粉絲專頁）

▲又紅又大的草莓。（圖／翻攝自清香休閒農場粉絲專頁）

白石湖

白石森活有機休閒農場
碧山路50號
0937-104806

美麗田農園
碧山路58-1號
0933-880679

白石湖草苺園
碧山路40號
0989-072235

碧山草苺園
碧山路47-12號
0910-078230

田園美色草苺園
碧山路47-15號
0937-080392

農驛棧有機農園
碧山路43號
0912-472005

野草花果有機農場
碧山路38號
0975-638765

乃春有機蔬果園
碧山路42-6號
0980-598588

東林休閒草苺園
碧山路43號下之18號
0936-303178

山櫻草苺園
碧山路40號前
0933-065537

內湖休閒草苺園
碧山路49號
0938-536669

苺圃觀光休閒果園
碧山路38-2號
0931-222969
0937-458986

菩提有機農園
碧山路43號下
0922-939140

私人果園（黃鄭龍）
碧山路32-2號前
0919-937383

私人果園（黃文成）
碧山路32號
0939-880355

關鍵字： 台北市旅遊 草莓 內湖

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