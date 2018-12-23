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季節從現在起！全台「4大野溪溫泉」跋山涉水賞七彩岩壁

點評：此生必訪！
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▲栗松溫泉。（圖／IG@yehflora提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲嚮往大自然的旅人則願意跋山涉水探訪野溪溫泉，圖為栗松溫泉。（圖／IG@yehflora提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

過了冬至就正式進入寒冬，許多人會前往溫泉會館療癒身心，嚮往大自然的旅人則願意跋山涉水探訪野溪溫泉，感受與大自然合而為一的奇妙滋味，但不少野溪溫泉因風災、意外或管理原因而不再，像是高雄茂林多納溫泉、太魯閣國家公園的文山溫泉等，《ETtoday新聞雲》精選出全台4處秘境野溪溫泉，趁著枯水期開始之際，找時間挑戰一下腳力，暫離都市的塵囂吧！

▲嘎拉賀溫泉。（圖／ig@yz.0716提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲嘎拉賀溫泉是全台唯一的溫泉瀑布。（圖／IG@yz.0716提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

1. 嘎拉賀溫泉
泰雅族語「嘎拉賀溫泉」也稱「新興溫泉」，是全台唯一的溫泉瀑布，位在桃園最南邊海拔達1000公尺以上的村落，從新竹過去比較近，約40至50分鐘。裡面有兩處天然泡湯池，泉溫45-55度、無色無味，冷溫交錯的泉水十分特別，還可以享受泉水從天而降的醍醐灌頂，也建有階梯方便遊客在溪谷裡泡湯。

嘎拉賀溫泉
地點：桃園市復興區

▲▼高雄十坑溫泉。（圖／山女孩 Melissa x Mao 冒險生活提供）

▲高雄十坑溫泉。（圖／山女孩 Melissa x Mao 冒險生活提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

2. 十坑野溪溫泉
位在高雄桃源區內的七坑溫泉、十坑溫泉，在八八風災過後，由於地貌改變的關係而沒落了，但最近枯水期的十坑溫泉泉水溫很剛好，稍燙的泉水，過段時間就能漸漸適應，還能一邊欣賞豐富多彩的礦物岩，減輕長途跋涉的疲憊感，在溫泉的滋潤下療癒身心。

十坑野溪溫泉
地址：高雄市桃源區

▲屏東縣觀光影片 。（圖／屏東縣政府提供）

▲有「雲豹之湯」美譽的哈尤溪溫泉 。（圖／屏東縣政府提供）

3. 哈尤溪溫泉
有「雲豹之湯」美譽的哈尤溪溫泉，是處不易到達的秘境景點，玄武岩混著硫磺、鐵、石英等物質，交織成油畫般的斑斕圖樣，配上清澈見底的溪水，每年只有在12月至隔年4月枯水期才能前往，因位處深山，需跋山涉水來回5至6小時，建議由熟悉地形的當地人帶路。

哈尤溪溫泉
地點：屏東縣霧台鄉

栗松溫泉（圖／網友Or workshop x Oicky Robin 旅行生活大冒險提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲栗松溫泉七彩岩壁像是身在仙境。（圖／網友Or workshop x Oicky Robin 旅行生活大冒險提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

4. 栗松溫泉
從台東市區出發約莫2小時路程，開車途經陡峭山壁、溪谷和茶園，開車抵達1000多公尺的登山口後，全程山路非常陡峭難行，建議備好溯溪鞋、登山杖、換洗衣物等再行挑戰。「栗松溫泉」崖壁上多彩天然結晶礦物體，像是身在遺世仙境，溫泉區屬45至65度的碳酸氫鈉泉。

栗松溫泉
地點：台東縣海端鄉南橫公路旁

行前注意！
1. 野溪秘境路途遙遠不易抵達，需斟酌自身體力再行前往。
2. 11月至4月枯水期時前往，避免路途中溪水湍急造成危險。
3. 選擇可信賴的專業嚮導帶領，保障自身安全。
4. 大自然的永續保存都需要你我的維護，凡走過別留下任何痕跡，將垃圾帶走，不破壞自然生態。

關鍵字： 野溪溫泉 溫泉旅遊 野溪溫泉地圖 嘎拉賀溫泉 十坑野溪溫泉 哈尤溪溫泉 栗松溫泉

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