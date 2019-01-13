中壢韓式燒肉吃到飽只要399！還有大醬鍋吃到你撐

點評：看了肚子都餓了!

▲韓式燒肉是很多人喜愛的美食之一。（圖、影／跟著關觀看世界提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

韓式燒肉是很多人喜歡的餐點之一，不但可以自己動手烤，也能跟朋友聊天，還能吃到特別的韓式小菜，但是吃完燒肉往往會弄得滿身油煙味，讓人很不舒服。今天有網友就分享了一家在中壢的韓式燒肉吃到飽，不但CP值高，且每桌都用銅管抽風，吃完身上也不會有烤肉味。

▲CP值超高的韓式燒肉吃到飽。

位在中壢車站附近的韓舍燒肉，隱身在大樓內，走的是工業風裝潢，座位有兩層樓，空間大、桌數也多，很適合朋友或是家人來這邊聚餐聊天，且每桌都有抽風設備，讓用餐完的衣服上不會吸滿煩人的油煙味。

▲每桌都有專屬的銅管抽風，減少油煙味。

餐點部分分為飲品、主食和甜點，八種韓式小菜和肉品部分也都是吃到飽，若點了泡菜起司烘蛋，店員還會桌邊服務現做給你，且第一輪就會把肉上齊，讓等肉的大口水不用流太久。如果不會烤肉也不要擔心，店員會教學之外，桌上也有立牌，烤盤的內凹設計，也能濾掉肉的油脂。

▲經過設計的烤盤可以濾掉部分油脂。

▲桌上貼心的小立牌。

除了燒肉之外，還有大醬鍋可以吃，服員也會推餐車過來提供火鍋料、蔬菜和湯底，有些食材除了煮湯也難用來炭烤。沾醬則有水果、韓式和味噌沾醬，不論是涮肉或是生菜包肉都很合適。

▲▼除了燒肉之外，別忘了還有大醬鍋。

至於大家關心的價格，其實以吃到飽來說非常平易近人，平日午餐一人只要399，晚餐跟假日則是499，下次如果來中壢要吃燒肉的話，可以多一個口袋名單了。

韓舍 韓式烤肉

地址 : 桃園市中壢區中央東路50號

電話 : (03) 426-3030

營業時間 : 周一~周五 11:00~15:00、17:00~22:00 / 周六~周日 11:00~22:00

用餐時間90分鐘