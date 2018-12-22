光吃自助吧就飽！KINTAN BUFFET插旗大直ATT　還有火鍋吃到飽可選



▲帶骨牛小排。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

提供日式燒肉的KINTAN BUFFET台灣首店開在MITSUI OUTLET PARK 台中港店，12月12日正式營運，而不到一個月，KINTAN BUFFET位於大直ATT的第二家店將在12月23日開幕，除了燒肉吃到飽、無限供應的自助吧之外，還加入涮涮鍋品牌「SHABUSTAO」，不管是燒肉還是火鍋都是一樣可以吃到飽。

KINTAN BUFFET燒肉吃到飽不同的價位能選的肉品數量也不同，元氣盛食(午餐568元、晚餐618元)可有2種雞、豬、牛肉，特選招牌(午餐618元、晚餐668元)供應的肉品除了2種雞、豬之外，牛肉增加到6種，經典嚴選(午餐698元、晚餐748元)牛肉增加到8種。而極品和牛(午餐998元、晚餐1048元)除了2種雞、豬之外，還有11種牛肉可以選，其中包括澳洲和牛牛排及澳洲和牛牛小排。另外，醬料都是從日本空運來台，有金舌經典燒肉醬、金舌涮烤胡椒鹽、金舌和風芥末醬油。





▲特選招牌套餐，這些都是可無限續點吃到飽。





▲特選招牌以上套餐才有帶骨牛小排的選項。





▲澳洲和牛。

至KINTAN BUFFET一起的SHABUSTAO，提供獨特日式五大湯頭做選擇，分別是經典昆布湯、日式壽喜燒、辛辣雞湯、醇味豚骨湯與膠原蛋白湯頭，民眾可依自己喜好，選擇兩項湯頭做成個人鴛鴦鍋，享受自主選擇不需要跟其他人共鍋，但又能一起用餐的樂趣。





▲SHABUSTAO火鍋也是吃到飽，消費方式一樣是不同的價位能選的肉品數量也不同。





▲喜歡吃火鍋的朋友可以吃肉到吃不下。





▲中間是可以加購的海鮮拼盤，加價價299元。



SHABUSTAO消費方式一樣是不同的價位能選的肉品數量也不同，精選招牌套餐有3種肉可以無限續盤（488元起），而嚴選盛食套餐有7種肉可以無限吃（528元起），經典海陸則有9種海陸食材可以選（628元起），至於最上品和牛套餐則是有10種食材，其中包括上品和牛可以無限吃到飽。另外，火鍋還有商業午餐，338元起，可以依套餐內容任選2種食材吃到飽，這也包括自助吧任意吃，CP值超高。





▲讓大家又愛又恨的自助吧。愛的是好多可以吃，恨的是它會占掉胃裡的空間。





▲可樂餅、唐揚等炸物。





▲日式炒麵。





▲炒冬粉與日式咖哩。





▲竟然還有牛井吃到飽。





▲小菜也是無限取用。





▲吃火鍋會的生菜與沙拉也是無限取用。





▲飲料區除了汽水與茶類之外，還有霜淇淋。



KINTAN BUFFET＆SHABUSATO最大特色還有自助吧無限供應，熟食選項提供各式經典日本料理吃到飽，如唐揚炸雞、咖哩可樂餅、玉子燒、牛肉壽司、茶碗蒸、馬鈴薯燉牛肉等等。不只如此，還有日式炒麵、炒烏龍麵，甜點更有水信玄餅、烤麻糬、蕎麥麵、年糕、靜岡抹茶冰淇淋、北海道牛奶冰淇淋等。自助吧同時供應適合涮肉的SHABUSATO經典特調、SHABUSATO香濃胡麻醬、SHABUSATO和風涮涮鍋，以及適合燒肉的金舌經典燒肉醬、金舌涮烤胡椒鹽、金舌和風芥末醬油。





▲店外觀。



KINTAN BUFFET＆SHABUSTAO

地址：台北市中山區敬業三路123號6樓