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看完101煙火想吃東西　信義區這些百貨商場餐廳延長營業到凌晨

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▲橘色涮涮屋新光A9館跨年夜延長營業時間至凌晨2點30分。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北101跨年煙火與市政府前跨年晚會已經是每年迎接新一年的重頭戲，今年預估會有10萬人湧進信義區，這龐大的商機讓附近的商家與百貨公司摩拳擦掌，像是ATT 4 FUN整棟商場延長營業到凌晨1點，而新光三越信義新天地也有多家餐廳凌晨也還開著，微風松高與微風信義則是有4家營業到凌晨。


▲ATT 4 FUN的乾杯燒肉延長營業到凌晨3點，圖為人氣第一名─鹽蔥牛舌。(圖　黃士原攝)

ATT 4 FUN是距離台北101煙火最近的百貨商場，除了服務客人之外，商場也希望龐大人潮帶來商機，整個商場延長營業到凌晨1點，因此商場內的4樓、5樓及6樓的餐廳也都營業到凌晨1點，看完煙火肚子餓的朋友可以直接進至商場找到喜愛的餐廳。另外，位於3樓的乾杯燒肉延長營業到凌晨3點，9樓的撈王營業延長到凌晨2點，而6樓的人氣餐廳海底撈火鍋，則是跟原本一樣營業到凌晨4點。


▲MUCHOYAKI牛排館延長到凌晨1點，圖為超大份量、1.4公斤左右的美國頂級乾式帶骨肋眼牛排。(圖／黃士原攝)

另外，新光三越信義新天地也有8家延長營業時間超過12點，A11的GB鮮釀延長營業到凌晨1點，Jamie's Italian延長到0點30分；A9的MUCHOYAKI牛排館延長到凌晨1點，Chambistro享．香檳延長到0點30分，老鼎旺、Packie、老乾杯都延長到凌晨2點，橘色涮涮鍋延長到2點30分。而A4的夜上海、樂軒、教父牛排 Top Cap Steakhouse與黑毛屋雖也有延長營業時間，但都是到晚上12點。


▲Packie營業延長到凌晨2點。(圖／黃士原攝)

至於微風集團在信義區的微風信義與微風松高則有4家餐廳延長營業時間到凌晨，微風信義45樓的菜なnana、46樓的饗饗與微風信義4樓的掌門精釀啤酒因為都有跨年特別餐會與活動，營業時間都是延到凌晨1點，而微風信義45樓的莫爾頓牛排營業時間則是延長到用餐結束。


▲莫爾頓牛排館101夜景。（圖／莫爾頓牛排館提供）

微風松高的TEXAS ROADHOUSE、饗泰多、Amaronis與海壽司雖然也是有延長營業時間，但只到晚上11點。

另外，在信義區有二家門市的一蘭拉麵原本就是24小時營業，跨年結束後不管何時肚子餓了都是可以前往吃碗熱呼呼的拉麵。其他信義區、東區24小時營業的餐廳還有Honey pig、京星港式飲茶、金鑛咖啡-台北忠孝門市、すき家國父紀念館店等，也是半夜到凌晨想吃東西的好去處。


▲一蘭拉麵跨年也有營業。（圖／記者季相儒攝）

信義區百貨商場跨年延長到凌晨的餐廳如下：

ATT 4 FUN
●全館延長到凌晨1點
●乾杯燒肉：延長營業到凌晨3點
●撈王：延長到凌晨2點
●海底撈火鍋：原本就是到凌晨4點

新光三越信義新天地A11
●GB鮮釀：延長凌晨1點
●Jamie's Italian：延長到0點30分

新光三越信義新天地A9
●MUCHOYAKI牛排館：延長到凌晨1點
●Chambistro享．香檳：延長到0點30分
●老鼎旺：延長到凌晨2點
●Packie：延長到凌晨2點
●老乾杯：延長到凌晨2點
●橘色涮涮鍋：延長到2點30分

新光三越信義新天地A4
●夜上海：延長到晚上12點
●樂軒松阪亭：延長到晚上12點
●教父牛排 Top Cap Steakhouse：延長到晚上12點
●黑毛屋：延長到晚上12點

微風松高
●掌門精釀啤酒：延到凌晨1點

微風信義
●莫爾頓牛排：延長到用餐結束
●菜なnana：延長到凌晨1點
●饗饗：延長到凌晨1點

關鍵字： 美食情報 台北市美食

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