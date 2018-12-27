查理布朗咖啡高雄台灣首店結束營業　主因房東調漲租金



▲查理布朗咖啡館Charlie Brown Café。（圖／資料照)



記者黃士原／台北報導

查理布朗咖啡館Charlie Brown Café台灣首店結束營業了！當初查理布朗咖啡館登台首站選在高雄，開幕初期曾掀起一股排隊風潮，不過台灣首店日前卻悄悄結束營業，據了解，主要是租約到期後房東要漲房租，因此決定不再續租。目前查理布朗咖啡館在台灣還有高雄夢時代店與台中店。



查理布朗咖啡館Charlie Brown Café台灣首店是在2015年03月18日開始試營運，由於是台灣獲合法授權的首店，一開幕就造成轟動，首日要排隊4小時才有機會入內點餐，隨後又在台中、新竹開設新店。不過新竹店在2017年3月結束營業，接著2017年再開出高雄夢時代店。





▲查理布朗咖啡館Charlie Brown Café台灣首店。（圖／資料照)



另外，查理布朗咖啡館Charlie Brown Café原本是由傑迪斯整合行銷公司引進，最早因為辦展而認識查理布朗總公司，經過長時間申請，終於讓查理布朗成功踏足台灣土地，台灣首家開在高雄巨蛋附近，而且希望有一天可以到台北開店。不過在經過3年後不但沒到台北開店，台灣首店還結束營業，而經營團隊也換了，據了解台中某建商在1年多前接手經營。



查理布朗咖啡館台灣首店落腳於高雄漢神巨蛋商圈，在店內的每個角落，都可看到史努比、查理布朗等主角們身影。外觀巴士與狗屋、店內蒐藏展示品及大型的漫畫卡通看板是店內三大必看重點，試營運期間就大受歡迎，還發生史努比公仔、杯子被偷事件。





▲查理布朗咖啡台中店。(圖／查理布朗咖啡提供)

查理布朗咖啡館除了品嘗可愛餐點和拍攝店內布置外，餐點中還有隱藏的秘密故事，店內提供的精緻餐飲皆依作品當中的故事典故與角色的特色來設計，例如下午茶「史努比鐵人三項」、「老好人查理布朗餐」、「Saved by a Pizza 史努比召喚餐」等，點餐可請服務人員介紹這些餐點的趣味典故，聽取經典典故。