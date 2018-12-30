3大樂園跨年煙火秀　31日免費接駁車、交通管制懶人包

▲3大樂園跨年31日交通管制懶人包。（圖／義大世界提供）



旅遊中心／綜合報導

元旦假期各大樂園推出優惠外，31日跨年晚會三大樂園還有精彩煙火秀，想欣賞美麗煙火又想輕鬆跨年一定要事前做功課，多加利用樂園免費接駁車服務，若要自行開車前往，則需留意交通管制雨停車訊息。

1.麗寶樂園

地址：台中市后里區福容路8號

▲麗寶樂園。（圖／麗寶樂園提供）



2019依舊幸福花現台中台中市跨年晚會將在文心森林公園及麗寶樂園舉辦雙主場舉辦，台中市警察局規劃相關疏導管制措施，麗寶樂園第2停車場安排了4條接駁車路線與140輛遊覽車接駁，周邊道路也將實施交通管制；台中現場圓滿戶外場則安排夜間公車行駛。

1.接駁車

當日民眾可在后里火車站、花博神岡、外埔停車場、秋紅谷等地，搭乘接駁車前往會場，接駁時間去程下午4時至晚間10時，回程晚間10時至隔日凌晨2時，每10至15分鐘一班車。

2.公車

后里現場公車招呼站之155（含副）路、215路、811路公車配合於深夜時段，依現場搭乘人潮加密發車班次。台中現場「文心森林公園」場地周邊公車招呼站位之5路、53路、800路公車，及行經臺灣大道之300路、303路、304路、305路公車配合延後收班。

3.交通管制



臨時停車場規劃：花博神岡停車場、花博外埔停車場、麗寶樂園賽車停車場、麗寶樂園第一停車場、台糖月眉糖廠。

機車停車場包括麗寶樂園機車停車場、花博外埔停車場。

道路管制時段及路段：月眉東路二段、月眉東路三段、月湖路，規劃為接駁車專用道，僅供接駁車、醫護車、消防車及持有通行證的車輛行駛，禁止一般車輛通行。管制時間為31號下午4點到1月1號凌晨3點，月眉北路、月眉東路三段、月湖路禁止停車。

▲台中跨年交通管制路段。（圖／取自大甲分局官方網站）



2.劍湖山樂園

地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號

＊接駁專車與臨時停車場

慈靈宮廣場

地址：雲林縣古坑鄉湳子村湳子30之30號

▲劍湖山跨年煙火。（圖／劍湖山提供）



雲林劍湖山世界跨年煙火秀今年首度結合在地布袋戲藝術煙火，將於29、30日兩天各推出5分鐘水樂園的藝術煙火秀，31日跨年當晚將施放長達8分8秒的摩天輪高空煙火，3天總計共28888發，長達1088秒。

1.接駁

入園民眾可以先將車子停台3線慈靈宮廣場，然後徒步到對面的古坑鄉綠色隧道228公園廣場搭乘接駁車，從12月31日晚上18點開始，每30分鐘一班接駁車，直到晚上22點30分止。散場的接駁地點則是在劍湖山園外的文武瀑布，從凌晨0點20分到2點30分止，觀跨年煙火的民眾都可免費搭乘。

2.交通管制（12月31日下午4時起至108年元月1日凌晨4時止）

古坑中華路和雲199線交叉口、永光中山路和文昌路口、雲212線和雲199線交叉口、雲212和文昌路交叉口、雲212線和永光外環道口、雲210線和永光外環道口永光安養院前、雲210線和雲199線交叉口、雲212線和雲209線路口，往劍湖山方向入口、光昌路246巷口、台3線和158乙線交叉口、台3線和永興路岔路口、雲210線和慈光寺劍湖旁產業道路路口等計有12處設置交通管制點。

3.義大世界

地址：高雄市大樹區學城路一段10號

＊免費接駁與臨時停車場

永達技術學院仁武校區

地址： 814高雄市仁武區水管路三段69巷

▲義大999秒跨年煙火。（圖／義大世界提供）



1.接駁

義大世界則將在12月31日中午12點起於永達技術學院仁武分校提供免費接駁專車及臨時停車場，12月31日中午12點至晚間11點40分，義大世界會於永達技術學院仁武分校開啟臨時停車與接駁服務，民眾可將車輛停放於此，再轉乘免費接駁車前往義大世界。

散場則從1月1日凌晨00點15起，可於義守大學旁戶外第一停車場搭乘免費接駁專車返回永達技術學院。此外，義大世界也在永達技術學院、臨水管路旁，設置了一個計程車招呼站。義大客運當日全線照常行駛，並於散場時加開高鐵左營線，方便民眾轉乘捷運返家。

▲跨年交通管制路段。（圖／取自義大世界官網。）



2.交通管制

12月31日義大世界周遭將實施三階段的交通管制，車輛離場也有指定動線及時間。

第一階段

從晚上8點開始管制自小客車含計程車進場，機車則預計從晚上11點開始管制，若停車場提早客滿，管制時間也會提前啟動。

第二階段

第二階段為散場管制，1月1日凌晨0點至凌晨1點之間，此時段只開放接駁車和機車離場。

第三階段（第三階段為凌晨1點之後，開放自小客車離場）

除了管制通行時間，車輛離場也有指定動線，停放於靠近義大遊樂世界的戶外第一、第二停車場的車輛，僅能由186甲線往大樹方向離開；停放於戶外第五停車場的車輛請由186甲線往大社方向離場；停放於其他停車場的車輛，請由義大二路離場。