古色古香宮廷氛圍　「穿越」吃四川麻辣火鍋超氣派！

點評：店面裝潢好像宮廷，這樣吃著四川麻辣火鍋很有氣氛！牛肉起司爆漿丸必點啊～

文、圖／食癮，拾影

天氣開始冷的時候，第一個想起的，總是麻辣火鍋。台北的麻辣火鍋店多不勝數，每一間都有自身的特色，而在近日，一間位於內湖的麻辣火鍋，亮起紅燈籠、敞開實木門，飄出縷縷白煙，與一股麻與辣交雜的誘香。

/ Cherry.

四川龍府，位於內湖葫洲捷運站附近，從車站出口走來不過五分鐘，交通上還算是相當方便的。每一次來到內湖都有一種特別清靜的感覺，或許是因為稍微遠離了台北市中心，內湖市區裡的高樓、住宅、空曠馬路顯得舒適許多。也一直發現許多有特色的質感餐廳都紛紛挑選在內湖設店，有明顯特色的四川龍府，便是其中之一。造訪四川龍府的這天，是整個月份裡最冷的日子吧，濕濕冷冷的氣溫，正好合適吃一鍋暖暖辣辣的火鍋。

踏進四川龍府，像是步入了穿越劇的劇本，我們來到的或許百年多前的清朝時代，那時正是重慶火鍋的起源時間。在大紅燈籠、木紋窗花與瓷器收藏的圍繞之下，餐館裡甚至放著以古箏、琵琶、胡琴⋯等等的演奏樂曲，十足古色古香。四川龍府的乍看之下不大，但其實店裡能容納的位子不算少，除了一樓的空間外，地下一樓也有用餐座位。

大部分來到四川龍府的客人，都是為了吃火鍋的。看著店家端上有著龍頭的大鍋，眼睛頓時一亮，這鍋實在長得太氣派了！就像是宮廷裡的皇族使用的鍋具那般。

火鍋點餐介紹： 完整菜單點我進入

1、先選擇鍋底（牛奶鍋/四川麻辣鍋/皮蛋香菜鍋/酸菜白肉鍋/四川牛肉麵鍋/麻辣牛肉麵鍋）

鍋底計價方式 大人 $128元、兒童 $64元（120-140cm）、鴛鴦鍋一桌加價 $150元

2、再單點肉盤、菜盤、火鍋料⋯⋯

3、除了多人共鍋，四川龍府也有提供個人鍋

4、火鍋提供白飯、豆腐、鴨血無限續用

鍋底種類豐富，不過最後仍是選了平常最愛吃的四川麻辣與酸菜白肉鍋。鍋子不像一般的鴛鴦鍋直直分成兩格，而是分為一大圓、中間再一小圓，服務人員表示，通常會把麻辣鍋底放置於中間的小圓鍋，另外也建議大家可以從小辣開始嚐起。四川龍府的鴨血與豆腐切的較為薄片，特別喜歡豆腐，建議可以在麻辣鍋底中煮久一些，能讓口味更加入味。

開始煮火鍋，當然也少不了各式各樣的火鍋料。四川龍府採單點方式，火鍋料分為：肉盤、手工丸類、內臟、麵食、海鮮、蔬菜、⋯⋯等等，種類豐富多元，若是多人一起聚餐，便可以多點幾樣不同的火鍋料搭配分享。這天我們點了：大腸頭、手工蝦餃、香濃牛肉起司爆漿丸、鮮蝦天婦羅，有的是麻辣鍋必點配料，也有第一次吃到的火鍋料，口味上都表現不錯。

手工蝦餃 $128元

手工蝦餃是當天相當喜歡的食材，比起一般火鍋餃要來得大一些，外皮帶有嚼勁，內餡則有飽滿的蝦肉，很好吃，煮在麻辣鍋底或是酸菜白肉鍋底中都很不錯。

大腸 $218元

大腸是每每來吃麻辣火鍋的必點食材，建議煮在麻辣鍋底中，讓麻辣香氣浸入大腸之中，或是再沾上一些特調醬汁，口味都很不錯。

香濃牛肉起司爆漿丸 $138元

非常喜歡這份牛肉起司爆漿丸，有些像是常見起司丸的口味，不過外層又多了牛肉的香氣，口感上也是較為密實的。非常好吃，完全不需要沾醬也很夠味，吃的時候要小心燙口，因為丸子裡是熱騰騰的爆漿起司！

鮮蝦天婦羅 $188元

這道是可以直接品嚐，也能放入鍋中料理的食材。我們是認為上桌之後直接吃就很不錯了，且剛上桌時也帶有酥脆的口感。咬了一口發現，天婦羅之中除了蝦漿之外，還夾有碗豆、蘿蔔等等蔬食，吃起來口味很豐富。

溫體牛肉（目前買一送一活動中）$388元

在四川龍府可以吃到台北較少見的溫體牛肉，以往說起溫體牛肉，我們總會先聯想起台南的牛肉湯，不過近年發現北部也越來越多火鍋業者以溫體牛作為店家特色，在吃火鍋時便能享用口感更柔嫩的溫體牛肉了。料理時將牛肉放入撈網之中煮，不需要太久的時間，略呈粉紅色時便可起鍋，若是煮得太久是會影響牛肉口感的。滋味上帶有明顯牛肉香氣，稍微涮過的牛肉質地也更為柔嫩滑口，可以搭配店家特調豆瓣醬享用。

集火鍋料送前菜活動（$69元以上火鍋料、肉盤即可參加）

1、集滿6盤，每桌贈送一盤酥炸山藥芋泥球

2、集滿9盤，每桌加贈一份胡椒吉利魚

3、集滿11盤，每桌加贈一份香酥蝦

除了火鍋，在四川龍府特別的是可以單點川菜料理。聚餐時以火鍋搭配川菜，可以喝湯、可以吃菜，點滿一桌又麻又香的佳餚美味！

四川乾鍋皮蛋 $288元

當天最喜歡的炒川菜，是以皮蛋、花椒、油條炒製，口味又麻又香，垂涎同時，也讓人忍不住一口接著一口。乾鍋是來自四川當地的一種川菜料理方式，特點是麻辣鮮香，時常以雞鴨、海鮮、肉類入菜。

口水雞 $338元

大盤切片的白雞肉，淋上川系口味的辣油與花生角，使這道涼菜更加解膩。雞肉本身鮮嫩好吃，倒是覺得口味上並沒有想像中的有辣度，若是能再調整辣度，讓辣香明顯一些，我認為會更好吃！

四川銷魂飯 （溫體牛肉/鹹豬肉）$160元

除了可以搭配白飯的炒川菜之外，店裡也有販售自成一份的料理，比如銷魂飯、燃麵、牛肉麵⋯等等。不一定要點滿桌大菜，讓只是想淺嚐川味的客人也能來到四川龍府用餐，像是與我們鄰桌的情侶客人，便是一人點一碗四川燃麵享用。回到這盤銷魂飯，看到菜名的第一印象便是回到了食神裡的黯然銷魂飯，體會過港式叉燒的銷魂，如今來感受川味的銷魂又是如何。

銷魂飯是以白飯、太陽蛋、蔥花、麻辣滷汁，配上溫體牛或是鹹豬肉。品嚐的方式是將碗內的食材均勻攪拌，有些像是韓式拌飯那樣的吃法，直到每一口飯都沾上辛香味十足的滷汁，便是可以大快朵頤的時刻！我們都非常喜歡這盤銷魂飯，沒有想過川香的調味直接搭入白飯之中是如此對味的，又香又麻的滋味，讓人捨不得停口，真的相當好吃！

麻辣功夫獅子頭 $398元

最後上桌的是功夫熊貓舉起的麻辣獅子頭，上桌架勢十足，不禁讓我們都笑了開懷。其實平常不是特別愛吃獅子頭的，不過看到網上評價的推薦，又因為是麻辣口味，於是好奇的點來嚐嚐。結果意外的喜歡這道料理，與以往入湯、清煮獅子頭非常不同，有了川味的搭配讓整體口味更有層次也更耐吃。四川龍府的川菜辣度似乎都有調整為較適合台灣人的程度，而這道算是當天吃到辣味比較明顯的！

最終會附上餐後甜點：豆花，古早味的滋味，平緩吃完重口味的味蕾。

附餐冰沙：洛神花冰沙，很好喝，洛神花的酸甜配上細細冰沙非常解膩。

飲品：巧克力紅茶奶蓋 $140元、海鹽紅茶奶蓋 $110元（買一送一活動中）

店家特別設計了奶蓋飲品，用來搭配麻辣鍋，奶蓋的甜度正好可以緩和辣度，奶蓋下方是無糖的紅茶，搭配起來較不會感到過於甜膩，而像是甜點又像是飲料的口感，也受到許多小朋友的喜愛。

四川龍府

地址：台北市內湖區民權東路六段286號（葫洲站2號出口）

營業時間：17:00～22:30（週六日 12:30～15:00 時段也有營業）

電話：02-2630-5282