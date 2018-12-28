清水地熱公園新規劃！日式風格必煮黃金溫泉蛋、香菇雞

點評：溫泉蛋真的超好吃><

▲宜蘭清水地熱公園。（影片由圓圓家的移動城堡提供，請勿任意翻攝以免侵權。）

文、圖、影／圓圓家的移動城堡

天氣越來越冷，溫泉的生意就越來越好！重新開放的清水地熱，連周一都人潮滿滿滿～冷冷的天，看到裊裊上升的白煙～溫暖直衝心頭阿！

要到清水地熱前，會經過的三星蔥油餅，煎的酥酥脆脆超好吃，順便跟大家分享

蔥油餅在煎鍋上滋滋作響

有經過一定要去吃吃看！圓圓媽覺得真的好好吃喔～

這附近也賣許多在地熱可以煮食的食物，土雞蛋、筊白筍、玉米，玉米筍等等～可以在這裡先購買，清水地熱販賣部也有販售

這天造訪時是周一，沒想到人潮也是滿多的，大概是因為重新開幕又逢濕冷的天氣吧！

冒著煙的煮食區，看起來就讓人覺得好舒服，其實這裡早期是舊中油工作站地熱廣場，一九七六年，中油公司在此鑽井探勘，發現溫泉附近蘊含豐富地熱，極具工業價值，著手研究開發工作，在一九八一年，成功地完成台灣第一座地熱發電廠，為地熱開發寫下新的里程碑。現在除了繼續發電的工作之外，當然也早就轉型成為觀光休閒的好去處

重新整理過的清水地熱，感覺很有日式風情

要在溫泉煮食區煮東西，記得要來借竹籠<押金一個NT$200，租金NT$20>，或是在販賣區消費滿NT$60元就可以借一個籠子，NT$120可借2個<依此類推>

販賣部也貼心的有準備煮食時間給大家參考，不過要看當天的水溫～跟你放的位置，有大滾的溫泉水，也有不太滾的！所以也會決定你食物的熟度喔

食物放到這竹籠子裡，看起來就美味加分！拍照還有另一個目的，記得把竹籠子上的號碼拍起來喔，這樣才不會拿到別人的

瞧，這一籠籠都是美味的食物呢！地熱泉源由地下冒出，水量甚豐，屬鹼性泉，泉水溫度高達攝氏95度C，泉質微黃且略帶硫磺味，呈滾騰狀

除了可愛的竹籠子之外，也有大的～如果煮食的食材料比較多，可以借這種的

建議不同時間的食材要分開放，這樣才能設定不同的時間！像雞蛋我們不打算煮全熟，只需8分鐘，玉米筍則需要15分鐘，所以分開來放，等雞蛋煮熟了，圓圓媽才換煮玉米~因為玉米需要20分鐘

一旁有冷卻水槽，雞蛋煮起來之後，立刻放到冷卻水槽冷卻!!這樣蛋殼好剝，也更美味喔

蛋白QQ的，蛋黃也超好吃的～真不愧讓姐開了一個半小時的車特地來這裡煮雞蛋阿

不知為何，看著這些在溫泉水裡滾動著地食材們，超療癒的

真的好多人，這是星期一嗎？呵呵～重新整理過的清水地熱，變得更漂亮了，很適合帶家人來這裡走走，最重要的是別忘了煮一籠雞蛋，嚐嚐正宗溫泉蛋的滋味喔





義晟蔥油餅

地址:宜蘭縣三星鄉三星路7段307號(味珍香卜肉旁）

電話: 0935-005-536



宜蘭清水地熱公園

地址:宜蘭縣大同鄉三星路8段501巷139號

電話: 03-989-4500

營業時間: 0900~1700 全年無休（除農曆除夕休園一日）

門票: 無料進場，停車費50元

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