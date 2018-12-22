冬天不泡溫泉要幹嘛！礁溪新湯屋邊泡邊看星星

點評：找一天來去泡!

▲山泉大飯店的星辰湯屋。（圖／卡夫卡愛旅行提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

最近天氣冷颼颼，冬天一到往往又到了泡溫泉的季節，說到溫泉常常會讓人想到宜蘭的礁溪，今天就有網友分享一家在礁溪，號稱可以邊泡湯邊看星星的溫泉湯屋。

這間山泉大飯店就位在礁溪轉運站對面，前陣子剛啟用的田野和星辰兩種特色湯屋，田野湯屋較大間，可以容納一家人共浴，而星辰湯屋則是較適合兩人，並且主打可以在泡湯時觀賞星空。且地點對於搭客運來的人來說十分方便，若開車前來飯店也備有停車場。

▲地點就位在礁溪轉運站對面。

田野湯屋採用復古田野風格的裝潢設計，湯屋內有超大浴池和空間，也附有礦泉水跟盥洗設備，現在開幕優惠90分鐘600元。

▲田野湯屋。

來到另外的星辰湯屋，雖然浴池較小，但空間依然很寬敞，湯屋內有躺椅和獨立廁所，並配有冷暖氣和氣窗，增加空氣流通。最大的特點則是在浴缸的上方屋頂採用玻璃設計，若晚上泡湯時抬頭就有機會可以看到星空，就算是白天也能感受到暖陽灑落，開幕優惠90分鐘800元。

▲星辰湯屋，泡湯還能抬頭看星空。

若在湯屋泡完湯，也能到隔壁的溫泉魚spa，讓魚來一場腳底按摩。洗完腳放入池中，等池中飼養的醫生魚自動圍繞過來，魚在吸咬皮膚的過程中，會吸食掉人體新陳代謝後的死皮，也還能把殘留在人體表皮毛孔中的垃圾和細菌吸出。

▲池裡飼養的醫生魚。

溫泉也分為非常多種，而礁溪的溫泉屬「碳酸氫納泉」，無臭無味且含有納、鎂、鈣離子等礦物質成份，傳說中此種泉泡了能養顏美容，皮膚會變好，天氣冷了下次記得來泡湯享受一下。

山泉大飯店

地址：宜蘭縣礁溪鄉礁溪路六段36號

電話：03 988 7979