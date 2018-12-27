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粉紅生命樹、棒棒糖7大燈海！千禧公園夜晚超夢幻　屏東新景點

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▲屏東千禧公園。（圖／取自潘孟安官方網站）

▲屏東千禧公園七大燈區為2019台灣燈會揭開序幕。（圖／取自屏東縣政府，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

屏東公園今年的粉紅聖誕搶盡版面，事實上屏東還有另一處超好拍的免費景點，屏東市公所今年在千禧公園精心打造璀璨絢麗的7大主題燈區，為2019台灣燈會拉開序幕，到了夜晚夢幻無比，粉紅生命樹、驚奇四射萬花筒光樂園等，成了跨年連假的免費出遊好去處。

▲屏東千禧公園。（圖／取自潘孟安官方網站）

▲公園內的巨大粉紅生命樹。

千禧公園營造的七個燈區分別為生命樹、萬花筒光樂園、親子互動的心心相印、活力泉源、悠悠長道甜蜜之路、閃若璀璨青春曼波及運動恰恰，以在地元素為規劃理念，點亮屏東夜晚。燈飾會持續亮到明年的3月3日，搭配一月點燈4.6公里長的綵燈節、勝利星村以及道路燈飾，用燈光串連起屏東打卡熱點。

▲千禧公園燈區。（圖／屏東縣政府提供）

▲讓人目不轉睛的萬花筒光樂園。

▲屏東千禧公園。（圖／取自潘孟安官方網站）

▲不僅公園周遭也超好拍。

千禧公園內與國民運動中心燈光閃閃如星光燦爛，就像身在華麗星球，另外，屏東美術館「光環境」在已點亮，透過燈飾裝飾下，讓65年歷史建築披上華麗新衣，拍完燈區別急著走，到附近晃晃還有意外驚喜，後方廣場抬頭可見3米高的巨型檯燈，為全台最大的愛心復古燈泡，拍到熄燈再回家。

▲千禧公園燈區。（圖／屏東縣政府提供）

▲千禧公園周遭燈區。

＊千禧公園
地址：屏東縣屏東市大連路

關鍵字： 屏東旅遊 千禧公園

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