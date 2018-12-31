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屏東最浪漫！千禧公園2019燈會7大必拍打卡景點

點評：這一定要每個都去拍一下的><
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▲▼屏東千禧公園台灣燈會。（圖／跟著左豪吃不胖&親子樂活趣提供）

▲屏東市千禧公園燈會。（圖片由跟著左豪吃不胖&親子樂活趣提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

每年新年到農曆年間，燈會的活動都是許多人必去的活動，各地的燈會主題也是眾所期盼，而近年來的裝飾也都朝著IG打卡美照的方向設計，部落客跟著左豪吃不胖&親子樂活趣就在社團《旅遊超爽的！》中分享屏東千禧公園的七個必拍景點！

屏東千禧公園今年的燈會活動，以「璀璨千禧‧平安祈福」為主題，結合了即將到來的2019台灣屏東燈會，讓整個公園散發著一種浪漫的氣息。一共布置了「生命樹」、「萬花筒光樂園」、「心心相印」、「活力泉源」、「甜蜜之路」、「青春曼波」及「運動恰恰」七大景區，燈會也一路延伸到四重溪燈會，沿路的街道都被妝點的相當漂亮。

▲▼屏東千禧公園台灣燈會。（圖／跟著左豪吃不胖&親子樂活趣提供）

▲萬花筒光樂園，整片草地被燈飾覆蓋，就像流星穿梭一樣。

萬花筒光樂園在廣東路上，整片草地被滿滿的燈飾覆蓋，就像有流星穿梭在其間一樣，這裡也就是超吸睛的五彩燈海區，燈光會時不時的變換，還會有音樂傳出，怎麼拍怎麼美。心心相印區規劃了特別的親子互動區，中間的愛心主燈會隨著周圍的感應出現色彩變化，相當有趣。

▲▼屏東千禧公園台灣燈會。（圖／跟著左豪吃不胖&親子樂活趣提供）

▲心心相印區的愛心會有七彩變化。

▲▼屏東千禧公園台灣燈會。（圖／跟著左豪吃不胖&親子樂活趣提供）

▲透過感應周圍的色塊，改變愛心的顏色，相當有趣。

青春漫波區有將近50顆七彩燈籠佇立在樹林裡，靠在燈籠旁邊也可以拍出耶誕城一般美照。活力泉源區是一個必拍的景點，璀璨迴廊畫滿了黃色的燈海，照耀著千禧公園，遠遠看也很像一個噴泉。生命樹的區域將紫色的燈光圍繞在百年的老榕樹上，上面還掛著許多亮眼的球狀LED燈，增加了活潑的感覺，散步到這裡的時候，也可以坐在樹下感受一下節日的氣氛。

▲▼屏東千禧公園台灣燈會。（圖／跟著左豪吃不胖&親子樂活趣提供）

▲青春漫波區的各色燈籠佇立在樹林裡，怎麼拍怎麼美。

▲▼屏東千禧公園台灣燈會。（圖／跟著左豪吃不胖&親子樂活趣提供）

▲活力泉源區是一個必拍的景點，遠看就像一座噴泉。

▲▼屏東千禧公園台灣燈會。（圖／跟著左豪吃不胖&親子樂活趣提供）

▲紫色的燈飾懸掛在老榕樹上，十分浪漫。

甜蜜之路讓漫步在廣東路上還能時時感受到溫暖，暗黃色的燈光懸掛在樹幹上和街道邊，相當浪漫。跟著左豪吃不胖介紹，屏東國民運動中心，是市民們下班後很愛去健身、運動的地方，最後的運動恰恰區，就是把運動中心的大門用藍色和黃色的LED燈點綴，還加了許多煙火造型的燈飾，看起來更加夢幻。

▲▼屏東千禧公園台灣燈會。（圖／跟著左豪吃不胖&親子樂活趣提供）

▲沿著廣東路可以看到滿滿溫暖黃燈的甜蜜之路。

▲▼屏東千禧公園台灣燈會。（圖／跟著左豪吃不胖&親子樂活趣提供）

▲市民最愛的運動中心也被妝點得相當夢幻。

屏東千禧公園 千禧燈會
活動日期：即日起到108年3月3日
地址：屏東縣屏東市廣東路一帶
時間：19：00~23：00

關鍵字： 千禧公園 屏東旅遊 屏東公園 台灣燈會 2018燈會 跟著左豪吃不胖&親子樂活趣

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