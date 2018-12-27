9點1分就塞爆！深澳鐵道自行車免費體驗　緊急改10點半開放訂票





▲深澳鐵道自行車

▲深澳鐵道自行車第一波免費體驗，早上9點網路開放報名開搶9點01分網站就塞爆 。（圖／記者于佳云攝，下同。）



旅遊中心／綜合報導

號稱全台最美支線的深澳鐵道自行車，即將於28日免費試乘，第一波開放民眾網路報名體驗，在今（27日）早上9點正式開搶，限量1680個名額，9點01分網路就塞爆，官方緊急宣告因線上人數超出系統負荷，預計改為10點半開放訂票。

▲深澳鐵道自行車官網開放搶票，因網頁流量過大一片白，官方緊急宣布延後開搶。（圖／記者賴文萱攝）



深澳鐵道自行車將於12月28日至108年1月17日間，周五一班次及周末四班次開放一般民眾網路線上預約免費體驗，平日則開放四班次給瑞芳區里民免費體驗，官網免費體驗限量1,680個名額，民眾可先上網登錄會員，增加報名速度，108年1月18日後將開始收費試營運，錯過機會未來票價，每人單程150元，往返優惠票250元。

▲深澳鐵道自行車每台車限乘2人。



深澳線也因為沿途有著豐富的山海景色，曾被推舉為「臺灣最美海岸支線」。沿著深澳線而建的深澳鐵道自行車，起訖點為八斗子月台和深澳月台，沿途行經觀海段、隧道光環境和建基煤礦，單趟約15到20分鐘，自八斗子站發車前往深澳，再折返回八斗子站下車，每台車限乘2人，每班次24台車，每班次搭乘人數48人，試營運後預計將成為北台灣最夯打卡點。

＊深澳鐵道自行車

起訖點：八斗子車站－深澳車站

試營運時間：2018／12／28 至 2019／01／17 週五、周六、周日開放民眾免費體驗

開放網路報名時間：12／27早上9點開搶

正式營運時間：2019／01／18

票價：每人單程150元，往返優惠票250元。

＊預約訂票請上深澳鐵道自行車官網