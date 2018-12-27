元旦優惠懶人包！高野飯店免費住、六福村52折、拉麵1元

▲台東高野大飯店。（圖／翻攝自知本高野大飯店臉書專頁）

旅遊中心／綜合報導

你的身分證字號開頭是V嗎？還是身分證號碼有「4、0」呢？如果都沒有，那生日是否有2、0、1、9任一數字呢？為因應即將而來的元旦四天連假，業者紛紛推出優惠搶客，《ETtoday新聞雲》整理出3家「身分證字號優惠」和「生日優惠」，趕緊揪親友對一下吧。

▲只要身分證V開頭或是設籍台東的鄕親，即可免費入住高野大飯店雙人房一晚加早餐及泡湯。（圖／翻攝自知本高野大飯店臉書專頁）

1. 台東卑南 高野大飯店

台東高野大飯店推出「台東鄉親免費住宿」專案，從2019年1月1日至31日止，逢週日至週四（五、六不適用）期間，只要身分證V開頭或是設籍台東的鄕親，即可免費入住高野大飯店雙人房一晚加早餐及泡湯。

高野大飯店此次推出的「台東鄉親免費住宿」，整個1月每週日至週四為止，只要符合以下3個條件就能申請：

1. 身分證登陸出生地為台東縣

2. 身分證開頭英文為V

3. 身分證登錄住址為台東縣

高野大飯店指出，只要符合上面其中一個條件，於12月30日前先至旅宿網－擴大暖冬遊專區登陸並上傳身分證文件，並透過高野大飯店官網或是電話預訂，就能享有免費入住高野大飯店雙人房一晚加早餐及泡湯，但部分日期仍需先付訂金，此外，在補助期間，每人限享有一次優惠。

高野大飯店

地址：台東縣卑南鄉954溫泉村龍泉路30-2號

詳情可電話詢問（089）515005。

▲生日壽星或身分證號「4、0」 元旦連假六福村門票只要52折。（圖／記者于佳云攝）

2. 新竹關西 六福村

六福村2019年喜迎40周年慶，元旦連假前搶先祭出暖壽優惠，生日壽星或身分證號「4、0」 元旦連假六福村門票只要52折，原價999門票只要520元，等於現省了479元。

六福村即將在明年迎來40歲生日，為替園區暖壽，元旦連假2018年12月29日至2019年1月1日一連四天，出生年月日或身分證字號上有「4」或「0」，馬上以520元優惠購得原價999元門票，民眾在活動期間來到購票處，出示身分證，無身份證者需同時出示戶口名簿或戶籍謄本搭配健保卡、外籍人士憑中華民國居留證，經確認即可享有購票優惠。

六福村

地址：新竹縣關西鎮60號

▲松露拉麵。（圖／幸花雞白湯拉麵提供）

3.幸花雞白湯拉麵

來自日本鹿耳島的幸花雞白湯拉麵為歡慶迎接2019年到來，全台10家分店將於1月1日起每週一至週五推出，只要生日數字中有2、0、1、9任一數字，來店點1碗松露拉麵，就可以用1元再吃第2碗其他經典口味拉麵，像是正油、塩味、黑蒜油、味噌。10家分店每間限量每日30組。

2019幸花新年祭

活動時間：2019/01/01起每週一至週五，每間分店限量每日30組。

活動方式：生日數字中含有2、0、1、9 任一數字，點松露拉麵可享第二碗拉麵只要1元。（99-129元任一拉麵）

活動門市

台中公益店

地址：台中市西區公益路90號

電話：0912 765 210

台中嶺東店

地址：台中市南屯區永春南路56巷10號

電話：(04) 2386 3985

台中豐原店

地址：台中市豐原區成功路155-3號

電話：(04) 2522 6288

台中樹孝店

地址：台中市太平區樹孝路427號

電話：0923 352 151

台中東山店

地址：台中市北屯區東山路一段225之12號

電話：0908 038 881

台中文昌店

地址：台中市北屯區文昌三街145號

電話：(04) 2236 2241

台北樂華店

地址：新北市永和區永平路6號(樂華夜市)

電話：0922263415

高雄青年店

地址：高雄市新興區青年一路200號

電話：(07) 215 0486

屏東仁愛店

地址：屏東市仁愛路30號

電話：0938881321

屏東潮州店

地址：屏東縣潮州鎮忠孝路84號

電話：0989717897