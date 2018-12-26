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身分證有V、住在台東　1月「入住高野大飯店免費」還含早餐

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▲▼台東高野大飯店。（圖／翻攝自知本高野大飯店臉書專頁）

▲台東高野大飯店。（圖／翻攝自知本高野大飯店臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

配合觀光局旅遊補助政策，台東高野大飯店推出「台東鄉親免費住宿」專案，從2019年1月1日至31日止，逢週日至週四（五、六不適用）只要身分證V開頭或是設籍台東的鄕親，即可免費入住高野大飯店雙人房一晚加早餐及泡湯

高野大飯店此次推出的「台東鄉親免費住宿」，整個1月每週日至週四為止，只要符合以下3個條件就能申請：

1.身分證登陸出生地為台東縣
2.身分證開頭英文為V
3.身分證登陸住址為台東縣

▲▼台東高野大飯店。（圖／翻攝自知本高野大飯店臉書專頁）

▲台東高野大飯店客房示意圖。（圖／翻攝自知本高野大飯店臉書專頁）

高野大飯店指出，只要符合上面其中一個條件，於12月30日前先至旅宿網－擴大暖冬遊專區登陸並上傳身分證文件，並透過高野大飯店官網或是電話預訂，就能享有免費入住高野大飯店雙人房一晚加早餐及泡湯，但部分日期仍需先付訂金，此外，在補助期間，每人限享有一次優惠。詳情可電話詢問（089）515005。

交通部觀光局再加碼擴大補助範圍，從2019年1月1日起到31日為止，全台22縣市都適用，目前全台有3600間適用，旅客可先上觀光局官網查詢。其中自由行每房補助1000元，另外為鼓勵60歲以上樂齡族和30歲以下青年及親子出遊，每房另再加碼500元。每人憑身分證限補助1次，且只適用周日到週四（1月1日週二可補助，1月19日週六補班日不補助）

團體旅遊則是一般民眾每房補助500元，60歲以上是1000元，每團補助上限3萬元，如旅行業安排前往澎湖、金門、馬祖等離島地區行程，補助上限5萬元。

關鍵字： 台東旅遊 高野大飯店 度假旅館 優惠快訊

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