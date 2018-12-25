葡萄牙聖誕電車好歡樂！跟著駕車的聖誕老人環繞里斯本

▲葡萄牙里斯本的聖誕電車。

▲「聖誕老人」駕駛百年小電車。（圖／巴西女孩在葡萄牙的Life，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導 圖、影片／巴西女孩在葡萄牙的Life

目前正在葡萄牙生活的部落客巴西女孩在葡萄牙的Life，在《旅遊超爽的！》跟大家分享了葡萄牙聖誕歡愉的氣氛，尤其是當地的聖誕電車實在很應景，快來看看她與大家做的分享！

▲聖誕電車裡面會播放應景音樂。

據部落客巴西女孩在葡萄牙的Life表示，這個季節在街上走逛，很容易遇到聖誕電車，聖誕老公公開著百年小電車，帶著旅客環繞里斯本的精華街景，還會播放應景歌曲，實在很快樂。部落客巴西女孩在葡萄牙的Life跟我們分享了搭車訊息。

▇車程時間：1h15

▇聖誕電車路線：Praça do Comércio >> Praça da Figueira >> Belém >> Praça do Comércio（中間不停靠，同一站上車和下車）

▇日期與時間：即日起自12月31日，早上10：00至18：30

▇票價：

成人8€

孩童（2至10 歲） 4€

家庭票（2成人+ 2 孩童） 20€

Yellow Bus客戶（成人） 5€

▇售票處：提前購票可至Yellow Bus網站，或Praça do Comércio 現場購票

▇注意事項：未滿兩歲孩童需由家長抱在懷裡，每張票限使用一次，並無對號入座或是預約（依照先後到的順序入座）