豚骨拉麵不用豬！日本一蘭拉麵2019年起推「100%無豚拉麵」

▲一蘭拉麵。（圖／記者黃士原攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣人赴日必吃的「一蘭拉麵」現在宣布，將在2019年推出100%不使用豬肉的「無豚拉麵」，預計於明年東京新宿新開的分店菜單中率先提供。

發源於日本九州的一蘭拉麵向來以「世界第一的豚骨拉麵研究公司」自豪，代表就是採用濃郁豚骨熬製而成的湯頭，搭上從麵條軟硬、到湯頭濃淡、配料等都可以讓每位客人客製化，因此成為海外觀光客赴日必吃的拉麵品牌，分店遍布全日本，加上部分分店更24小時提供服務，因此也有人將一蘭拉麵稱為是「拉麵界的7-11」。

▲一蘭拉麵雖然在台灣已有分店，但台灣人赴日仍很愛吃。（圖／記者黃士原攝）

為了搶攻穆斯林市場，同時考量對豬肉會過敏的客群，一蘭拉麵現在宣布推出「100%無豚拉麵」，意即從湯頭到配料，在拉麵中100%不使用任何豬肉，一蘭拉麵此次開發出利用雞肉熬製湯頭，同樣也能展現豚骨拉麵的風味與香氣，叉燒則改用牛肉代替，使用的麵條則仍沿用原本使用的麵條。

▲一蘭無豚拉麵的叉燒將改為牛肉。（圖／記者黃士原攝）

全新「100%無豚拉麵」將率先於2019年春天於東京新開的西新宿店開始販售，依照一蘭拉麵規劃，西新宿店將成為無豚拉麵專賣店，是否會將此新菜單擴及到日本其他店鋪尚未確定。

▲麵條仍使用原本麵條。（圖／記者黃士原攝）

一蘭拉麵也推出無豚拉麵免費試吃活動，從即日起至2019年1月15日為止，只要完成指定動作，就有機會參加無豚拉麵免費試吃，限額50名，試吃時間落在2019年1月底至2月初期間，活動詳情可上日本一蘭拉麵官網（https://zh-cht.ichiran.com/np/）查詢。