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日本自助必備3個「交通APP」懶人包　再複雜路線都能秒懂

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▲▼大阪心齋橋，旅客，赴日旅客人潮，大阪街頭（圖／記者蔡玟君攝）。

▲大阪心齋橋（圖／記者蔡玟君攝）。

記者蔡玟君／整理報導

日本是台灣旅客最喜歡的海外旅遊國家，僅是2017年就有超過460萬旅客前往，隨著網路資訊越來越多以及智慧型手機普及，想要前往日本自助旅行越來越方便，《ETtoday新聞雲》整理出3個赴日旅遊超好用的交通APP，只要下載一個APP，就可以搞定所有交通路線，從票價、時間、轉乘地點等所有詳細資訊都一覽無疑。

▲▼電車通勤,上班族通勤,日本東京,電車通勤族。（圖／記者季相儒攝）

▲日本電車示意圖。（圖／記者季相儒攝）

由於這些實用的交通APP都是日本當地開發，因此都是以日本顯示，在使用以下推薦APP前，有幾個日文意思你一定要知道：

早：在交通APP看到「早」，代表交通時間最短，能最快抵達目的地。
樂：在交通APP看到「樂」，代表轉乘次數最少。
安：在交通APP看到「安」，代表所需的交通費最便宜。
駅：「車站」的意思
始発：代表當天首班車
終電：代表當天末班車
ホーム：月台
切符：車票
片道：單程
降車：下車

▲▼乘換案內。（圖／翻攝自itunes官網）

▲乘換案內。（圖／翻攝自itunes官網）

1.乘換案內
乘換案內的優點是，在顯示搭乘路線與時刻表時，會依照對旅客來說票價最便宜、時間最快、最少轉乘次數的條件來顯示與排序，同時也會顯示使用西瓜卡等日本悠遊卡搭乘票價，以及使用售票機購票的票價，但如果持有外國旅客限定的優惠套票（例如東京地下鐵24小時票卡、JR東京廣域周遊券等），則可以忽略票價部分，只要看哪個時間與路線能最快抵達目的地即可。

此外，乘換案內也會告訴旅客在哪個月台上下車、轉乘哪一條路線、換乘時的步行時間等基本資訊，且從全日本的新幹線到地下鐵都能查詢，只要下載一個APP就能搞定。

▲▼Yahoo!乘換案內。（圖／翻攝自itunes官網）

▲Yahoo!乘換案內。（圖／翻攝自itunes官網）

2.Yahoo!乘換案內
Yahoo!乘換案內的優點是，會依照對旅客來說票價最便宜、時間最快、最少轉乘次數的條件來顯示與排序外，更會細心的告訴旅客搭乘哪一節車廂比較好，該節車廂附近有哪些方便旅客使用的上下設施，以及抵達目的地時會在左側還是右側開門，對許多帶著大件行李需要我利用手扶梯、電梯上下樓的旅客來說，Yahoo!乘換案內非常實用。

▲▼Yahoo!乘換案內。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Yahoo!乘換案內顯示介面。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼Yahoo!乘換案內。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也可查詢新幹線。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼乘換Navitime。（圖／翻攝自itunes官網）

▲乘換Navitime。（圖／翻攝自itunes官網）

3.乘換Navitime
同樣適用於能搜尋全日本交通的「乘換Navitime」，也是常被旅客使用的交通換乘與時刻表查詢APP，在搜尋時同樣會依照對旅客來說票價最便宜、時間最快、最少轉乘次數的條件來顯示與排序，如果有轉乘，會在每一個對應車站前顯示是屬於哪一條路線或哪一間鐵道公司的簡易圖示，讓旅客可以方便辨認。

雖然日文有許多漢字都與中文通用，但部分車站名稱僅有日文或是漢字顯示並不相同，因此當搜尋不到時，可以用Google查詢車站日文名稱，再複製到APP內查詢即可。

關鍵字： 日本旅遊 旅遊知識 交通APP 日韓風

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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