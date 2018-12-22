跨年結束肚子餓不用怕　台北市這13家餐廳與咖啡館凌晨還營業

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每年的台北市府的跨年晚會與101年跨年煙火，就是吸許多人呼朋引伴一起跨年，但倒數結束後肚子餓了怎麼辦？三更半夜除超商還有吃的嗎？還好台北市有許多開到凌晨或是24小時營業的餐廳與咖啡館，《ETtoday東森新聞雲》幫大家整理名單，讓大家可以填飽肚子或是聊天聊到天亮。





▲一蘭拉麵跨年也有營業。

1、一蘭拉麵

一蘭台北本店別館與台北本店一樣都是24小時營業，也是全台第一家在百貨公司有24小時營業的美食櫃位，雖然有二個店面，但一蘭拉麵表示這不是二號店，所以稱之為台北本店別館，主要是分流本店的人潮，所以距離也才會這麼近。而為了配合一蘭拉麵，新光三越A11還給了台北本店別館專屬的樓梯，讓客人在百貨公司關門後也能順利的進入一蘭吃拉麵。



一蘭拉麵台北本店

地址：台北市信義區松仁路97號

電話：02 2758 3868



一蘭拉麵台北別館

台北本店別館

地址：台北市信義區松壽路11號(新光三越A11館B1)

電話：02 2729 9866



2、海底撈火鍋 ATT 4 FUN店

海底撈火鍋 ATT4FUN店雖然不是24小時營業，但ATT店是所有店裡營業到4點的門市。海底撈火鍋最大特色就是「肉麻式服務」，除了噓寒問暖、隨時問要不要喝茶、按摩、美甲等服務之外，最特別的算是「幫你帶小孩」。此外，附帶華麗表演的撈麵也是必點，你會看一個年輕師傅拿起麵條，跟隨著音樂舞動手上的麵條，慢慢拉出細細的麵條，然後幫你放入鍋中煮。



海底撈火鍋 ATT 4 FUN店

地址：台北市信義區松壽路12號

電話： 02 7743 1855







▲小小一間卻什麼都賣的世界美食總匯。(圖／于佳云攝)

3、世界美食總匯

位在台北市大同區歸綏街的世界美食總匯是一家24小時營業的小吃店，店裡賣的餐點包羅萬象，從早餐的三明治、蘿蔔糕、豆漿油條，到炒飯炒麵、粥品和水餃應有盡有，品項超過百種，讓肚子正餓、什麼都想吃的客人一拿到菜單就會選擇困難症發作，巴不得點上一整桌！

地址：台北市大同區歸綏街187號

電話：(02)2553-0902



▲韓國烤肉Honey pig。（圖／記者黃士原攝）

4、Honey pig

從美國飄香到世界各地的Honey pig，特色就是超級大烤盤上將所有肉類統統鋪上鐵盤，特調韓式厚骨牛、梅花肉、帶骨豬排、泡菜、煎餅全都放上，韓式烤盤上會把油流到下面，不用擔心深夜攝取過多油脂！店員會替客人剪肉、剪菜，但如果你要自己體驗剪肉樂趣也是可以！

Honey pig

地址：台北市信義區信義路四段415號之3號

電話：02-2725-5757

5、京星港式飲茶

在東區說到24小時京星港式飲茶，是許多夜貓族填飽肚子的地方，不管是吃早餐、午茶、喝個下午也都可以，滿足東區日夜人潮的食慾。在東區有二家店，分別是敦化南路一段順成蛋糕樓上的Part1與神旺大飯店旁的Part2，都是24小時營業。

京星港式飲茶

地址：台北市中山區南京東路一段92號

電話：02-2568-3378



京星港式飲茶Part1

地址：台北市敦化南路一段216號2樓

電話：02-2741-2625

京星港式飲茶Part2

地址：台北市忠孝東路四段166號2樓

電話：02-2777-1717

6、金鑛咖啡-台北忠孝門市(直營)

由燦坤接手經營的金鑛咖啡，台北忠孝門市是直營業門市，是少數24小時營業的門市，而除了咖啡，店裡也提供各種西點，麵包、糕點產品有100多項，9月時還與日本神戶名店「安普蕾修Impression」合作，引進主廚坊佳樹的技術指導，在全台門市推出8款日系職人蛋糕。

金鑛咖啡-台北忠孝門市(直營)

地址：台北市信義區忠孝東路五段159號

電話：02-2528-9696



7、阿財虱目魚

阿財虱目魚，台北西區深夜限定的超級美食，位於西門町內江街一帶，較靠近紅樓，營業時間是從晚上10點開始，不過通常不到10點就出現排隊人潮，招牌就是那超級下飯的虱目魚肚。



阿財虱目魚

地址：台北市萬華區內江街53號

電話：02 2370 3378



8、建宏牛肉麵

萬華區洛陽街上的牛肉麵店多都是從鄭州街搬遷過來的，包括建宏牛肉麵、富宏牛肉麵（原建宏牛肉麵，哥哥經營）、老劉牛肉麵、小吳牛肉麵、隴成川味牛肉麵，這5家牛肉麵店中建宏、富宏、小吳目前都是24小時營業不打烊，富宏牛肉麵的店員也透露，當初搬來洛陽街就開始24小時營業，很多運將、工人朋友及在西門町的年輕人都會來吃。

建宏牛肉麵

地址：台北市西寧南路7號

電話：02-23712747

9、富宏牛肉麵

地址：台北市萬華區洛陽街69號

電話：02-23712388

10、小吳牛肉麵

地址：台北市洛陽街45之11號

電話：02-2371-3201

11、伍柒玖專業牛肉麵店（延吉店）

地址：台北市大安區延吉街72之4號

電話：02-87727676



▲小北方餃子館。（圖／周花花）



12、小北方餃子館

小北方餃子館有乾麵、湯麵、水餃、湯品等可以吃，價格都在115元以內，如果想吃滷味的話，也能直接跟店家點。

地址：台北市大安區信義路四段60-40號

電話：02 2707 5024





▲すき家。(圖／記者黃士原攝）



13、すき家

來自日本的牛丼連鎖餐廳すき家(SUKIYA）從2014年登台後，目前分店數已達31家，在台北市的門市中有24小時營業的有11家。



◎ すき家古亭店

門市地址：台北市中正區羅斯福路二段50號

營業時間：24小時

◎ すき家台北站前店

門市地址：台北市中正区南陽街12號

營業時間：24小時

◎ すき家信義安和店

門市地址：台北市大安區信義路4段235號

營業時間：24小時

◎ すき家芝山店

門市地址：台北市士林區福國路52號

營業時間：24小時

◎ すき家國父紀念館店

門市地址：台北市大安區光復南路180巷4號

營業時間：24小時

◎ すき家葫洲店

門市地址：台北市内湖區康寧路3段18-1號

營業時間：24小時

◎ すき家東門店

門市地址：台北市中正區金山南路1段135號

營業時間：24小時

◎ すき家民權西路店

門市地址：台北市中山區民權西路75號

營業時間：24小時

◎ すき家士林店

門市地址：台北市士林區中正路287號

營業時間：24小時

◎すき家忠孝復興店

門市地址：台北市大安區復興南路一段78號

營業時間：24小時

◎すき家公館店

門市地址：台北市大安區羅斯福路三段309號

營業時間：24小時

