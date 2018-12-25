國旅補助1500、到日本玩變貴　「2019旅遊新制」懶人包

記者蔡玟君／綜合報導

新的一年將來臨，從生活到醫療都有許多新制度即將上路，旅遊也不例外。從2019年起，無論是在國內旅遊還是出國旅遊，都有一系列全新制度，包括暖冬補助優惠擴大，以及國人最愛前往旅遊的日本將增加新稅收等，《ETtoday新聞雲》整理出2019年開始實施的「旅遊新制」，提供給即將出門玩的你參考。

▲花蓮擁有美麗大海。（圖／記者賴文萱攝）

台灣

1.暖冬補助優惠擴大至全台適用

繼宜花東高屏暖冬遊補助計畫後，交通部觀光局再加碼擴大補助範圍，從2019年1月1日起到31日為止，自由行每房補助1000元，另外為鼓勵60歲以上樂齡族和30歲以下青年及親子出遊，每房另再加碼500元。每人憑身分證限補助1次，且只適用周日到週四（1月1日週二可補助，1月19日週六補班日不補助）

團體旅遊則是一般民眾每房補助500元，60歲以上是1000元，每團補助上限3萬元，如旅行業安排前往澎湖、金門、馬祖等離島地區行程，補助上限5萬元。

▲暖冬遊旅客懶人包。（圖／觀光局提供）

觀光局提醒，此次僅限民眾直接向參加本活動的旅館或民宿訂房，才會有補助，凡透過旅行業、訂房網站或APP等其他方式間接訂房，或使用住宿券、折價券或紅利兌換等方式者均不補助；想請領自由行旅客補助的民眾，若是參加公司行號、機關團體、旅行業或遊覽車業者安排的旅遊團體同樣不可獲補助。

2.提高境外包機來台獎助金額

為鼓勵航空公司及旅遊業者提高花東地區境外包機力道，培養機場運量及旅遊市場運作特性，觀光局25日宣布提高境外包機來台獎助金額，日本由30萬提高至35萬、韓國及東南亞地區（菲律賓除外）由25萬提高至30萬、陸港澳及菲律賓由15萬提高至25萬，搭乘旅客若超過五成，每位旅客再加碼補助600元，實施日期至2019年12月31日止。

▲東京涉谷街景。（圖／記者蔡玟君攝）

日本

1.加收「出國稅」

日本政府宣布，從2019年1月7日開始，凡是從日本出國的旅客，無論是日本本國人還是外國旅客，只要年滿2歲以是都必須付1000日圓（約新台幣280元）的出國稅，這個稅金將包含在旅客的機票、船票內，但有3種人不需要付出國稅，包括機組人員、轉機旅客，以及未滿2歲的兒童都不用收。

日本政府預估，開始收取出國稅後，可為日本帶來一年400億日圓的財政收入，日本政府計畫用來使用在強化推廣日本旅行魅力資訊、提高體驗型觀光的滿足度、和改善設施以提供旅客舒適的旅行環境3種用途。

▲未來從日本出境要收出國稅。（圖／記者蔡玟君攝）

2.從日本出境增加「顏認證」

從2019年開始，凡是外國旅客從日本出境，在海關會增加一道「顏認證」（臉部認證）通關手續。將護照放入機器中掃描，同時將臉部靠近機台螢幕，只要15秒時間就能比對拍攝者的臉部與入境日本時拍攝的照片，以及護照照片是否相符，只要一樣就能順利出境。由於該機台在比對時，還會自動加入老化因素考量，因此法務省指出「幾乎不會誤判」。

▲大阪心齋橋（圖／記者蔡玟君攝）。

3.增收住宿稅

早已開始收取住宿稅的大阪，將下修住宿稅收取範圍，由於目前旅客大阪住宿一晚平均單價為7200日圓，因此大阪擬定將改為一晚住宿費達7000日圓以上即收取住宿稅，預計於2019年夏天正式上路，增加的稅收將用在改善旅遊環境，包括多語言對應、無線網路建置等。另外，北陸地區最受歡迎的旅遊城市金澤也將跟進收取住宿稅，預計從2019年4月開始實施

▲日本消費稅即將調漲。（圖／記者季相儒攝）

4.消費稅調漲

日本消費稅調升議題討論已久，並已延漲2回。根據日本媒體報導，目前正在進行審議，一但通過，就會在2019年10月調升，從現行的8%升至10%，雖然對外國旅客來說，購物達指定門檻就能免稅，但對於住宿、用餐等其他旅遊花費勢必將會增加支出。

▲曼谷。（圖／記者陳涵茵攝）

泰國

1.落地簽免費

從2018年11月中旬起至2019年1月13日為止，泰國同意核准來自21個國遊客免「落地簽」費用，實施長達2個月以刺激泰國觀光，只要是來自包含台灣在內21國遊客，就能享有減免落地簽證費用2千泰銖，且在泰國停留不得超過15日。

泰國落地簽證減免費用期間，為減少旅客排隊等候時間，即日起，只要是從蘇汪納蓬國際機場及廊曼國際機場入境的旅客，出發前可上網申請電子落地簽（EVOA），24小時內可知道是否通過，普吉國際機場與清邁國際機場也同步適用。

根據外國媒體報導，實施落地簽免費後成效頗佳，大大吸引海外旅客前往泰國觀光，因此目前泰國當局已開始考慮延長落地簽免費政策，但是否延長與否尚未定案。

2.曼谷3間7-11開始辦理退稅服務

為了讓外國旅客可以方便退稅，泰國稅務局公告在曼谷主要購物與旅遊區新增了設三個外國遊客購物臨時退稅服務處，讓旅客在711就可以退稅，從即日起至2019年3月底為止。

泰國11月至2月份為旅遊旺季，加上前陣子實施全球20個國家遊客免落地簽證費減免優惠，為了因應大批觀光客購物潮，提高遊客購物體驗，泰國政府決定在曼谷市中心新增設三個外國遊客購物退稅臨時服務處，都位在便利商店7-11內，臨時退稅服務處將開放至2019年3月31日為止。

▲紐西蘭基督城。（圖／記者于佳云攝）

紐西蘭

禁塑令實施

全國人口不到500萬人的紐西蘭，一年使用的塑膠袋量卻高達7.5億，為了保護地球與環境資源，紐西蘭宣布從2019年起實施禁止使用塑膠袋，且零售商6個月內如果沒有停止供應一次性塑膠袋，將開罰10萬紐西蘭元（約新台幣204萬元）。