ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

菲律賓宿霧、薄荷島自然系美景全蒐羅 與鯨鯊一起游泳

ETtoday旅遊雲

文／七逗旅遊網　圖／shutterstock.com提供

寒冷的冬天總是讓人懷念起夏日溫暖的陽光，四季如夏的菲律賓宿霧海水清澈蔚藍，有美麗的珊瑚，還能跟鯨鯊一起游泳。宿霧周遭有超過100個島嶼，適合來趟跳島之旅。而在宿霧附近的薄荷島，可見到特殊的巧克力山、世界最小的眼鏡猴。冬天也想玩水、游泳、享受溫暖的陽光嗎？那就馬上出發到宿霧吧！

▲菲律賓宿霧、薄荷島▼ 。（圖／shutterstock.com提供）
▲在湛藍的海水中，和巨大的鯨鯊一起游泳。(圖／shutterstock.com提供)

你曾經親眼見過全世界最大的魚類─鯨鯊嗎？到宿霧南方的歐斯陸，你不只能見到鯨鯊本尊，還可以跟牠們一起游泳喔！來到歐斯陸鯨鯊村，穿上裝備、搭上螃蟹船，進入湛藍的海水中，豐富的魚群、海洋中的龐然大物─鯨鯊就在你的身邊游來遊去，還有機會見到鯨鯊張開大大的嘴巴，吸食由工作人員倒進海水中的小蝦。為了保護鯨鯊，下水時，必須和牠保持一定的距離，並且不要碰到牠，下水前，也不要使用防曬乳，把最原始的美麗海洋留給水中生物們。

▲菲律賓宿霧、薄荷島▼ 。（圖／shutterstock.com提供）
▲宿霧美麗的海底世界等著你探索。(圖／shutterstock.com提供)

另外，為了讓鯨鯊及海中生物們好好休息，遊客們只能在上午時段與鯨鯊共游。要是仍意猶未盡，想多多探索宿霧限定的海底世界，也可以在行程中安排其他浮潛行程，距離宿霧機場只要30分鐘車程的馬克坦島海岸、以無敵海景吸引日本資生堂前來拍廣告的資生堂島，都是不錯的選擇。5-7月，宿霧墨寶的巴斯卡多島還有一項奇景：沙丁魚風暴，潛入水中，上百萬隻的沙丁魚就在你身邊，千萬別錯過近距離目睹這場奇觀的機會！

▲菲律賓宿霧、薄荷島▼ 。（圖／shutterstock.com提供）
▲如果你看過《星際大戰》，可能會覺得眼鏡猴和電影中的角色─尤達大師有些相似。(圖／shutterstock.com提供)

玩宿霧，通常也會安排到薄荷島體驗當地獨特生態。在這裡除了能潛水、欣賞美麗的海灘，你還可以見到世界最小的眼鏡猴，和一座座高低起伏，如上帝把甜點掉在人間的巧克力山。薄荷島的眼鏡猴身高大約只有10公分，雙眼異常的大，甚至比牠們的腦容量還要大。眼鏡猴是夜行性動物，白天時會抱著樹枝休息，牠們天生敏感，害怕光線、人群、吵雜的聲音，當累積了太大的壓力，還會出現自殺的行為，因此，當你好不容易發現彷彿跟你玩捉迷藏的眼鏡猴時，千萬別興奮地大叫，這可能害牠們變得更短命。

▲菲律賓宿霧、薄荷島▼ 。（圖／shutterstock.com提供）
▲綠色的巧克力山像是被灑上了厚厚的抹茶粉。(圖／shutterstock.com提供)

薄荷島的巧克力山由超過1200座的圓錐狀小山組成，這些小山的高度並不高，大約在40-120公尺，因此從瞭望台看向這片風景時，顯得十分可愛。乾季(約為12-5月)時，當這些小山轉為褐色，你就能理解為什麼這裡被稱作巧克力山了；而雨季(約為6-11月)時，這些青綠的小山則彷彿抹茶口味的巧克力，讓人忍不住邊賞美景、邊吞口水。

冬天，打算離開冷冷的台灣，到宿霧曬太陽、浮潛、賞美景嗎？台灣虎航台北-宿霧航線已於12/1開航，每週有4個航班，二、四、六、日從桃園機場起飛，回程航班則為一、三、五、日出發，想預約悠閒愜意的宿霧假期，可得趕快行動喔！


更多資訊：
▲ 菲律賓觀光局帶你深入認識宿霧►►►

▲ 台灣虎航 台北-宿霧 機票熱賣中►►►

關鍵字： 菲律賓 宿霧 薄荷島 鯨鯊 海底 出國 觀光 度假 七逗

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

六福村身份證有4、0門票現省479

新竹首家すき家落腳在火車站附近

世界最高滑梯！花蓮新天堂樂園開幕

台北華山小日子商號　文青風選物店

2019「國內外旅遊新制度」懶人包

老店上海隆記菜飯年底熄燈

情侶必訪陽明山人氣景觀餐廳賞夜景

懶人露營最高境界在嘉義！

假日輕鬆走　來趟彰化文化之旅吧！

深澳鐵道自行車免費試乘懶人包

熱門行程

最新新聞更多

料爆多！蘆洲「布丁」夾進熱壓吐司

民雄必訪旺萊山！免費品嘗在地鳳梨酥

倒數8天！快搭上米奇列車找彩虹

台中超人氣檸檬塔一等就是半年

微風南山獨家餐飲品牌超過30家

火鍋湯底「分這3種」標示藏秘密！

台北咖啡館全天供應牛雞豬咖喱飯

在鴻鵠軒喝精釀啤酒配雪莉酒香腸

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366