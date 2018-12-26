菲律賓宿霧、薄荷島自然系美景全蒐羅 與鯨鯊一起游泳

文／七逗旅遊網 圖／shutterstock.com提供

寒冷的冬天總是讓人懷念起夏日溫暖的陽光，四季如夏的菲律賓宿霧海水清澈蔚藍，有美麗的珊瑚，還能跟鯨鯊一起游泳。宿霧周遭有超過100個島嶼，適合來趟跳島之旅。而在宿霧附近的薄荷島，可見到特殊的巧克力山、世界最小的眼鏡猴。冬天也想玩水、游泳、享受溫暖的陽光嗎？那就馬上出發到宿霧吧！



▲在湛藍的海水中，和巨大的鯨鯊一起游泳。(圖／shutterstock.com提供)

你曾經親眼見過全世界最大的魚類─鯨鯊嗎？到宿霧南方的歐斯陸，你不只能見到鯨鯊本尊，還可以跟牠們一起游泳喔！來到歐斯陸鯨鯊村，穿上裝備、搭上螃蟹船，進入湛藍的海水中，豐富的魚群、海洋中的龐然大物─鯨鯊就在你的身邊游來遊去，還有機會見到鯨鯊張開大大的嘴巴，吸食由工作人員倒進海水中的小蝦。為了保護鯨鯊，下水時，必須和牠保持一定的距離，並且不要碰到牠，下水前，也不要使用防曬乳，把最原始的美麗海洋留給水中生物們。



▲宿霧美麗的海底世界等著你探索。(圖／shutterstock.com提供)

另外，為了讓鯨鯊及海中生物們好好休息，遊客們只能在上午時段與鯨鯊共游。要是仍意猶未盡，想多多探索宿霧限定的海底世界，也可以在行程中安排其他浮潛行程，距離宿霧機場只要30分鐘車程的馬克坦島海岸、以無敵海景吸引日本資生堂前來拍廣告的資生堂島，都是不錯的選擇。5-7月，宿霧墨寶的巴斯卡多島還有一項奇景：沙丁魚風暴，潛入水中，上百萬隻的沙丁魚就在你身邊，千萬別錯過近距離目睹這場奇觀的機會！



▲如果你看過《星際大戰》，可能會覺得眼鏡猴和電影中的角色─尤達大師有些相似。(圖／shutterstock.com提供)

玩宿霧，通常也會安排到薄荷島體驗當地獨特生態。在這裡除了能潛水、欣賞美麗的海灘，你還可以見到世界最小的眼鏡猴，和一座座高低起伏，如上帝把甜點掉在人間的巧克力山。薄荷島的眼鏡猴身高大約只有10公分，雙眼異常的大，甚至比牠們的腦容量還要大。眼鏡猴是夜行性動物，白天時會抱著樹枝休息，牠們天生敏感，害怕光線、人群、吵雜的聲音，當累積了太大的壓力，還會出現自殺的行為，因此，當你好不容易發現彷彿跟你玩捉迷藏的眼鏡猴時，千萬別興奮地大叫，這可能害牠們變得更短命。



▲綠色的巧克力山像是被灑上了厚厚的抹茶粉。(圖／shutterstock.com提供)

薄荷島的巧克力山由超過1200座的圓錐狀小山組成，這些小山的高度並不高，大約在40-120公尺，因此從瞭望台看向這片風景時，顯得十分可愛。乾季(約為12-5月)時，當這些小山轉為褐色，你就能理解為什麼這裡被稱作巧克力山了；而雨季(約為6-11月)時，這些青綠的小山則彷彿抹茶口味的巧克力，讓人忍不住邊賞美景、邊吞口水。

冬天，打算離開冷冷的台灣，到宿霧曬太陽、浮潛、賞美景嗎？台灣虎航台北-宿霧航線已於12/1開航，每週有4個航班，二、四、六、日從桃園機場起飛，回程航班則為一、三、五、日出發，想預約悠閒愜意的宿霧假期，可得趕快行動喔！



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