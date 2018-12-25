愛情摩天輪轉起來！高雄3間愛情汽車旅館優惠、13間旅宿6折起

▲陽明四季汽車旅館。（圖／取自expedia.com.tw官網，下同。）

記者陳涵茵／綜合報導

高雄愛情產業鏈成了近期最夯話題，愛情摩天輪還沒登場，愛情產業已正式轉動，旅遊電商網站推出看準商機，入住高雄3間愛情飯店跟13間旅館6折起，另外串聯高雄、台南、屏東等地區34家飯店共同推出促銷，每晚房價下殺最低僅需863元起。

因應高雄市長韓國瑜提出的「愛情摩天輪」構想，旅遊電商網站特別推薦高雄地區最受情侶歡迎的16間優質旅館及飯店，包含陽明四季汽車旅館、四季精品汽車旅館、麗馨精品汽車旅館等。除高雄地區外，還有台南、屏東地區共計超過30間飯店優惠，提供連假、農曆年出遊住宿選擇，年底前最後一波折扣，即日起至2019年1月7日止，每晚房價下殺最低僅需863元起，2019年4月30日前入住有效。

▲四季精品汽車旅館。



其中三間愛情汽車旅館，分別陽明四季汽車旅館，距離新興打卡景點「衛武營國家藝術文化中心」約5到10分鐘車程距離；四季精品汽車旅館位於鼓山區，距離愛河和高雄市立美術館不到15分鐘步行距離，周遭還有擁有異國美食、排隊小吃的高雄著名夜市瑞豐夜市；麗馨精品汽車旅館位於鳳山區，距離澄清湖、澄清湖風景區僅5分鐘車行距離，同時距離號稱高雄版迷你忘憂森林的大東濕地公園也只有10分鐘車行距離。

1.陽明四季汽車旅館

地址：高雄市三民區褒揚街189號

每晚房價1,461元起。

2.四季精品汽車旅館

地址： 高雄市鼓山區裕誠路1789號

每晚房價2,087元起。

3.麗馨精品汽車旅館

地址：高雄市鳳山區文鳳路96號

每晚房價3,130元起

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