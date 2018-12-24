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今天只歡迎單身狗消費！日本餐廳聖誕節「禁止情侶進入」

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▲▼日本餐廳平安夜禁止情侶進入。（圖／翻攝自八王子經濟新聞）

▲日本餐廳スパゲッティPiaPia平安夜禁止情侶進入。（圖／翻攝自八王子經濟新聞）

旅遊中心／綜合報導

日本人愛過節日，每到聖誕節、情人節等節日到來，在路上到處都會看到一對對散發愛情氛圍的甜蜜情侶，一般來說，這也是餐廳大賺情侶過節財的時候，但就有餐廳反其道而行，在平安夜和聖誕夜都「禁止情侶進入」，讓單身狗能有個地方好好吃飯。

其中一間禁止情侶在平安夜進入的餐廳就是位在東京八王子車站附近的「スパゲッティPiaPia」，從2014年開始，該餐廳每到聖誕節來臨，就會貼出拒絕情侶進入消費的公告，一時成為話題，直到2018年為止已是連續5年舉辦，公告上直接畫上一男一女，並打上紅色大叉叉，就是要告訴消費者「本店今天只歡迎單身狗」。

▲▼日本餐廳平安夜禁止情侶進入。（圖／翻攝自Twitter@【公式】勉強カフェ吉祥寺スタジオ）

▲日本餐廳「吉祥寺どんぶり」聖誕節禁止情侶進入。（圖／翻攝自Twitter@【公式】勉強カフェ吉祥寺スタジオ

另一間在聖誕節期間拒絕情侶進入的餐廳則是「吉祥寺どんぶり」，同樣位在東京，更在門口貼上巨大的招牌，寫明平安夜和聖誕節2天時間禁止情侶進入，超狂招牌立刻在Twitter上瘋狂流傳；此外位在原宿的咖啡店cafe`　na則規定，在平安夜晚上17點以後禁止情侶進入；位於名古屋的拉麵店「歴史を刻め　新栄店」也禁止情侶在平安夜與聖誕節2天時間入店消費，獨特的操作方式，在網路上成為話題。

關鍵字： 日本旅遊 日本美食 日韓風 東京旅遊 名古屋旅遊 中部旅遊

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