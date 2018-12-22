自由行必看！「東京市區－成田機場」3條常用鐵路懶人包

▲成田機場第。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／整理報導

赴日旅遊，東京是許多台灣旅客的首選城市，但隨著網路資訊發達，越來越多人選擇自己做功課，攜家帶眷到東京自助旅行。自助旅行最重要的，就是如何從東京市區來往機場，本篇整理出東京市區直達成田機場3條實用鐵道路線，提供即將前往東京自助旅行的人參考。

▲京成電鐵Skyliner。（圖／記者蔡玟君攝）

1.京成電鐵Skyliner

Skyliner是台灣人最熟知的成田機場前往東京市區的鐵道路線，藍色的車身為其代表，從成田機場抵達東京市區，最快只要41分鐘就能直達上野，從上野轉乘前往淺草、銀座等地非常方便，加上上野地區本身就是台灣人最喜歡的觀光地區之一，因此從成田機場前往東京，且住在上野、淺草等地區的旅客，最快的交通方式就是選擇搭乘Skyliner。

▲從京成電鐵Skyliner轉乘地下鐵和JR都很方便。（圖／記者蔡玟君攝）

京成電鐵也與東京地下鐵共推出實用的優惠交通套票，包括Skyliner來回票加上東京地下鐵24小時、48小時、72小時交通券等選擇，讓旅客能一次解決機場來回與東京市區觀光交通。

▲NE`X成田Express特快列車。（圖／記者蔡玟君攝）

2.JR東日本 N'EX成田特快列車（Narita Express）

若是住在品川、東京車站周邊、新宿、涉谷等地區的旅客，另一個能直達且方便的交通方式就是「N'EX成田特快列車」，JR東日本除了針對外國旅客推出N'EX成田特快列車來回票只要4000日圓的優惠價外，多種外國旅客限定的JR交通套票也都能劃位使用，因此也是台灣旅客常用的鐵道路線之一，從成田機場到東京車站約1小時車程。

▲JR北陸拱型鐵路周遊券也能適用搭乘N'EX特快列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲京城本線示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

3.京城本線－都營淺草線－京急本線

若是想要節省交通費用，並不介意較長的車程時間，「京城本線－都營淺草線－京急本線」這條路線串聯羽田機場，沿途行經都營淺草線，最後一路前往成田機場，雖然交通時間較久，例如從都營淺草線搭往成田機場需1小時20分鐘至1小時30分鐘左右，但交通費用較便宜，因此也有許多旅客選擇這條路線搭乘前往。