阿拉伯數字寫法大不同！學會寫法到伊朗旅遊馬上上手

點評：太酷了吧!而且比想像中簡單耶><

▲伊朗使用阿拉伯數字，很少使用現代化的寫法。（圖片由葉師傅看世界 Master Ip Sees the World提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導

生活中所使用的阿拉伯數字，都是一看就懂的寫法，但在伊朗事不一樣的！伊朗使用的寫法，並不是國際通用的版本，而是傳統的阿拉伯數字，部落客葉師傅看世界 Master Ip Sees the World就在社團《旅遊超爽的！》中分享報伊朗的旅遊經驗，以極簡單的伊朗數字教學！

▲伊朗當地很少使用國際通用的數字符號，而是使用阿拉伯數字。

國際通稱的阿拉伯數字，是西方語言或歐洲形式的「阿拉伯字母數字」，起源於印度，由古代印度的婆羅米人發明，後經由阿拉伯傳入西方。而許多中東國家，使用的是「阿拉伯文數字」，其中伊朗、阿富汗、巴基斯坦等國，使用的是東阿拉伯數字。

葉師傅看世界表示，伊朗說的是波斯語，寫的是阿拉伯數字，在市集、超市購物時會發現大部份價錢牌是寫著阿拉伯數字，只有少數以現今國際通用的「阿拉伯數字」輔助。當然用計算機或手機打出常用的阿拉伯數字，店家也可以看懂，但因為阿拉伯數字學習起來其實並不困難，可以在出發伊朗前先學會簡單的數字寫法。

▲阿拉伯數字中0～15的寫法。

▲阿拉伯數字中16～20，以及其他常用單位寫法。