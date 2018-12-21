台北W飯店與TABASCO聯手推快閃餐車　3款風味塔可都99元



▲台北W飯店與TABASCO聯手推快閃餐車。（圖／台北W飯店提供)



記者黃士原／台北報導

台北W飯店與TABASCO聯手推出「MILD TO WILD 辣麼狂」主題餐飲活動，由台北W飯店行政主廚Joshua Marshall (馬喬許)打造風味塔可，即日起至明（2019)年1月13日止展開為期三週多限定的「W TAIPEI x TABASCO辣麼狂快閃餐車」活動，時間是平日下午5點至晚間9點，週末下午1點至晚間9點，地點在於台北W飯店一樓。塔可每份99元，飲品150元起。





▲3款風味塔可都是99元。（圖／記者黃士原攝）

來自於加州洛杉磯的行政主廚Joshua Marshall(馬喬許)，特地為這次聯名設計三款風格獨具的塔可。BAJA STYLE FISH TACO下加州風味炸魚塔可為加州經典作法，使用口感軟韌的鯛魚，炸過後外酥內韌，搭佐煙燻辣椒蛋黃醬與渾厚起司口感；而以墨式傳統作法打造的TINGA DE POLLO TOSTADAS墨西哥辣味雞肉玉米脆餅，塔皮炸過後酥脆，加上培根與牧人風味TABASCO辣椒汁煮黑豆，最後加入些許陳年起司絲增加濃厚口感。





▲煙燻辣椒TABASCO巧克力塔。（圖／記者黃士原攝）

YEN ROASTED DUCK TACO紫艷烤鴨塔可則是主廚結合在地食材，將台灣道地烤鴨搭配小黃瓜與梅子醬，客人可再依個人喜好選擇加入不同風味TABASCO辣椒汁。

此外，除了三款風味塔可外，更帶來一款「酸」、「甜」、「苦」、「辣」一次嚐盡的「SMOKED CHIPOTLE CHOCOLATE TART FLAVORED WITH TABASCO CHIPOTLE SAUCE 煙燻辣椒TABASCO巧克力塔」：特選來自法國知名巧克力品牌，以濃度65%的黑巧克力為基礎，加入些須白蘭地與辣椒粉，再與TABASCO煙燻辣椒汁結合，最後加上主廚特製草莓帶出甜與酸的口感。