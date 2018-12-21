ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博 | Google+
ETtoday 東森旅遊雲
> >

台北W飯店與TABASCO聯手推快閃餐車　3款風味塔可都99元

ETtoday餓勢力

▲台北W飯店與TABASCO聯手推快閃餐車　3款風味塔可99元起。（圖／台北W飯店提供)
▲台北W飯店與TABASCO聯手推快閃餐車。（圖／台北W飯店提供)

記者黃士原／台北報導

台北W飯店與TABASCO聯手推出「MILD TO WILD 辣麼狂」主題餐飲活動，由台北W飯店行政主廚Joshua Marshall (馬喬許)打造風味塔可，即日起至明（2019)年1月13日止展開為期三週多限定的「W TAIPEI x TABASCO辣麼狂快閃餐車」活動，時間是平日下午5點至晚間9點，週末下午1點至晚間9點，地點在於台北W飯店一樓。塔可每份99元，飲品150元起。

▲台北W飯店與TABASCO聯手推快閃餐車　3款風味塔可99元起。（圖／記者黃士原攝）
▲3款風味塔可都是99元。（圖／記者黃士原攝）

來自於加州洛杉磯的行政主廚Joshua Marshall(馬喬許)，特地為這次聯名設計三款風格獨具的塔可。BAJA STYLE FISH TACO下加州風味炸魚塔可為加州經典作法，使用口感軟韌的鯛魚，炸過後外酥內韌，搭佐煙燻辣椒蛋黃醬與渾厚起司口感；而以墨式傳統作法打造的TINGA DE POLLO TOSTADAS墨西哥辣味雞肉玉米脆餅，塔皮炸過後酥脆，加上培根與牧人風味TABASCO辣椒汁煮黑豆，最後加入些許陳年起司絲增加濃厚口感。

▲台北W飯店與TABASCO聯手推快閃餐車　3款風味塔可99元起。（圖／記者黃士原攝）
▲煙燻辣椒TABASCO巧克力塔。（圖／記者黃士原攝）

YEN ROASTED DUCK TACO紫艷烤鴨塔可則是主廚結合在地食材，將台灣道地烤鴨搭配小黃瓜與梅子醬，客人可再依個人喜好選擇加入不同風味TABASCO辣椒汁。

此外，除了三款風味塔可外，更帶來一款「酸」、「甜」、「苦」、「辣」一次嚐盡的「SMOKED CHIPOTLE CHOCOLATE TART FLAVORED WITH TABASCO CHIPOTLE SAUCE 煙燻辣椒TABASCO巧克力塔」：特選來自法國知名巧克力品牌，以濃度65%的黑巧克力為基礎，加入些須白蘭地與辣椒粉，再與TABASCO煙燻辣椒汁結合，最後加上主廚特製草莓帶出甜與酸的口感。

關鍵字：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

姊弟狂講壞話「媽媽像隻豬」 被大姑偷拍瞬間冰凍：慘了

推薦閱讀

PABLO重回台灣首家直營店12/21開幕　還吃得到4種mini塔

猿田彥珈琲二號店就在台中三井OUTLET　獨家開賣壽太郎特製鬆餅

夏威夷漢堡KUA`AINA插旗台中三井　開幕連5日牛肉漢堡不到5折

燒肉控快看！KINTAN BUFFET不只燒肉吃到飽　還有百匯自助吧

晴木千層豬排11/13開幕　台灣限定口味是塔香千層豬排

金門人也吃得到爭鮮了！金門一號店11/9試賣　每盤一樣30元

新板新開幕Buffet餐廳　吃得到地中海料理等5大菜系

內科上班族早餐新選擇！客美多咖啡要到內湖的西湖開分店

永和人也吃得到了！花月嵐拉麵將進駐比漾廣場

不用到台北吃了！屯京拉麵台中誠品店11/15開幕

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中最新日式裝潢火鍋店　平價大份量

桃園3間新開幕約會景觀餐廳

彰化景觀餐廳超舒壓！邊泡腳邊賞夜景

住墾丁200元！暖冬補助超狂優惠

懶人露營最高境界在嘉義！

南投4萬坪「落羽松秘境」還能採草莓

就像一座山　這肉盤總重168盎司

花蓮超質感民宿＋玻璃屋咖啡廳夯爆

台北華山小日子商號　文青風選物店

桃園機場託運行李　3分鐘超省時

熱門行程

最新新聞更多

旱溪康橋明年整治打造6公頃景觀綠帶

新麻蒲海鷗1號店推馬鈴薯排骨湯

搶高端客！信義區五星飯店卡位戰

精選台北10家人氣湯圓名店

彰化景觀餐廳超舒壓！邊泡腳邊賞夜景

台中最新日式裝潢火鍋店　平價大份量

煙火狂放600秒！香港跨年超嗨

今起超商取火車票「掃QR code」..

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366