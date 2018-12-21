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不用去首爾也吃得到　新麻蒲海鷗1號店12/24開賣馬鈴薯排骨湯

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▲不用去首爾也吃得到　新麻蒲海鷗1號店12/24開賣馬鈴薯排骨湯　。（圖／記者黃士原攝）
▲新麻蒲海鷗1號店12/24開賣馬鈴薯排骨湯。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

喜歡韓國的馬鈴薯豬骨湯嗎？馬鈴薯排骨湯是許多人來韓國必吃的美食之一，雖然在台灣有許多韓式料理，但能吃到道地的馬鈴薯豬骨湯的店並不多，而新麻蒲海鷗마포갈매기為韓國連鎖餐飲團，旗下有一個專賣馬鈴薯豬骨湯的品牌，台灣新麻蒲海鷗總經理邱千芳特別從韓國把關鍵的醬料帶回台灣，在新麻蒲海鷗1號店限定推出馬鈴薯豬骨湯，12月24日開賣，定價299元，2019年1月底前優惠價249元。

▲不用去首爾也吃得到　新麻蒲海鷗1號店12/24開賣馬鈴薯排骨湯　。（圖／記者黃士原攝）
▲一頭豬的豬背骨只能做出二份馬鈴薯豬骨湯。（圖／記者黃士原攝）

邱千芳說，除了滷製的醬料跟新麻蒲海鷗旗下專賣馬鈴薯豬骨湯的品牌「고래감자탕」取得，還花了一番時間去找適合的豬背骨，一頭豬的豬背骨只能做出二份馬鈴薯豬骨湯。取得原料與食材之後，豬背骨先燙過去除血水，然後再放入滷汁熬上6小時，這滷汁是從韓國帶回來的醬料所調製，而在後半段時間則是加入馬鈴薯與大白菜一起熬。熬完後，馬鈴薯與大白菜則是要取出另外放，如果繼續放在湯裡是會變爛。

▲不用去首爾也吃得到　新麻蒲海鷗1號店12/24開賣馬鈴薯排骨湯　。（圖／記者黃士原攝）
▲馬鈴薯也是關鍵食材。（圖／記者黃士原攝）

南韓女星Jessica（潔西卡）曾是少女時代成員之一，她10月在台北國際會議中心舉辦演唱會後直奔東區韓式烤肉店「新麻蒲海鷗1號店」慶功，而這家韓式烤肉店也是南韓「最長壽偶像組合」神話結束演唱會之後的慶功餐廳。

韓式烤肉新麻蒲海鷗在台灣有2家分店，新麻蒲海鷗1號店位於華視附近，新麻蒲海鷗2號店則是位於西門町阿曼TIT韓系購物商場裡，新麻蒲海鷗1號店是單點制，位於西門町的新麻蒲海鷗2號店則是吃到飽型態，平日午餐499元、平日晚餐及假日則是599元，新麻蒲海鷗人氣最高就是豬五花與海鷗肉(豬橫膈膜肉)，現在不但可以無限吃到飽，其他肉類如醬燒豬排、醬燒豬皮、春川烤雞、麻蒲牛五花、特選牛肋條、霜降牛板腱、醬燒牛板腱也都是無限供應。

新麻蒲海鷗1號店
地址：台北市大安區延吉街131巷35號
電話：02 2775 5110
 

關鍵字： 美食情報 新麻蒲海鷗 馬鈴薯排骨湯

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