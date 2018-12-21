煙火狂放600秒！香港跨年超嗨　從個性看你最適合怎樣玩　

▲維多利亞港周邊大樓也會施放煙火。（圖／香港旅遊局提供）

旅遊中心／綜合報導

每年亞洲備受注目的香港維多利亞港跨年煙火即將登場，今年將帶來600秒超高規格，時間長度是台北101煙火的1.6倍，絕對是最值得衝一波的跨年體驗！值得一提的是，這次煙火表演會引進來自意大利的得獎煙花，還新增樓頂射燈效果，令整體視覺效果更多層次，於匯演最後一段更會於60秒内展現45種煙花圖案，為2019年揭開燦爛耀目的序幕。

▲今年煙火將延長至600秒。

今年的維多利亞煙花匯演，背景音樂由著名音樂監製趙增熹先生創作及編排，煙花、煙火及燈光效果將隨音樂節奏幻變。來自義大利團隊的煙火秀，「星空萬花筒」一幕運用於多個國際比賽中獲獎的義大利煙火，猶如「萬花筒」一樣變化，令人目不暇給。此外，當晚11時開始，3座位於港島的建築物，將會每隔15分鐘，於樓頂發放紅、綠、金及銀色的「許願流星」煙火，分別象徵甜蜜、常樂、富足及健康，讓旅客和市民許下新年祝願。

▲卡好絕佳位置拍下最美煙火。

為了讓到香港跨年的旅客找到最適合自己的玩法，香港旅遊局特別規劃了吃貨、美拍和嚐鮮3種旅行派：

l 吃貨旅行派：旅行中第一個決定的就是美食景點，就算是跨年也不能夠錯過美食與美酒的吃貨旅行派，挑選一間擁有絕佳夜景的餐廳又可以遠離滿滿人潮，對於吃貨來說絕對是一大樂事。跨年當天香港能看到維港煙火的餐廳都會推出高CP值的跨年套餐，有的倒數派對更推出2小時無限量供應汽水、精選紅酒及白酒、氣泡酒及精緻小點，心動就要趕快預約！

l 美拍旅行派：有種旅客一發現哪裡有美拍景點就算不遠千里也要前往，在山頂遠眺維港夜景一直都是美拍愛好者的最佳選擇，在跨年夜登高俯瞰整個維多利亞港灣，將煙火全數盡收眼底更是不容錯過的絕佳視角。推薦山頂盧吉道、飛鵝山、寶馬山都是十分適合的地點，但是這些也是香港在地人喜愛的觀賞角度，別忘了要提早準備好相機、手機好好卡位！

l 旅行嚐鮮派：旅行嚐鮮派最喜愛的是不同於其他旅客的特色體驗，如果只是在陸地欣賞煙火一定覺得不夠新鮮、有趣，建議嚐鮮派的旅客可以提早預約遊艇在海上欣賞維多利亞港煙火，許多遊艇公司更在跨年夜推出品嚐特色美食、飲料酒水暢飲的套裝行程，想要有最厲害的跨年經驗現在預約還來的急。