跨年出國必看！找便宜機票小訣竅、全球跨年景點推薦

文／七逗旅遊網 圖／Airbare go票機、香港旅遊發展局、shutterstock.com提供

下週就是跨年了，您準備到哪裡迎接2019年呢？想擁有一次難忘的跨年體驗，推薦到國外旅遊，購買機票時，妥善利用機票比價平台「Airbare go票機」，經過輕鬆簡單的比價程序後，找到低價的機票，即使是小資男、小資女，也可以輕鬆無負擔的出國跨年喔！



▲▼機票比價平台「Airbare go票機」操作簡單，容易上手，只要輸入出發地、目的地、旅遊日期…等相關資訊，就可以快速找到便宜的機票。另外，Airbare go票機也提供中文、台語諮詢服務。(圖／Airbare go票機提供)





香港─擁抱世界級夜景、賞煙火匯演秀

您知道世界三大夜景之一的夢幻景點，就在從台灣出發，飛行時間只要1.5～2小時的香港嗎？香港不僅是世界上重要的金融中心，還擁有享譽全球的夜景勝地─維多利亞港。由於維多利亞港兩岸分布許多商業大樓，因此當夜幕低垂，一棟棟的摩天大廈將會亮起璀璨的燈光，照亮整個維多利亞港。2004年起，由香港旅遊發展局舉辦的燈光匯演─「幻彩詠香江」，更成為維多利亞港的一大亮點。跨年時，這裡還會有精彩耀眼的煙火音樂匯演秀，到時候，和全球的旅客一起欣賞這場露天的跨年party吧！

馬上搜香港便宜機票►►►



▲歷年的香港煙火音樂匯演秀令人驚艷不已。(圖／香港旅遊發展局提供)

雪梨─搶先跨年必訪

喜歡打卡拍照的您，想成為社群平台上最受關注的焦點，一定要到領先全球多數城市搶先跨年的雪梨！跨年時，位在澳洲的雪梨，將以世界級的娛樂活動、壯觀的煙火表演呈現在眾人眼前。在雪梨海港，從17:00開始就有精彩的表演節目，午夜，重頭戲─煙火秀，在雪梨港、雪梨大橋、雪梨歌劇院的襯托下，更顯得耀眼迷人，吸引世界各地的人們前來朝聖。另外，對親子族群而言，到雪梨跨年，達令港是非常棒的選擇，不僅免費、現場禁止攜帶酒類，還設置了不少親子同樂的活動，從19:00開始，每小時都有火焰與燈光秀，21:00和午夜時，陸地與水上的煙火表演絕對讓孩子及全家人度過最難忘的跨年夜！由於場地位置有限，當11:00開放進場時，一定要提早卡位喔！

馬上搜雪梨便宜機票►►►



▲雪梨跨年煙火秀精彩絕倫。(圖／shutterstock.com提供)

紐約─時代廣場熱鬧滿分

打算到西方感受熱鬧的跨年氛圍，紐約是非常具有代表性的地點，尤其時代廣場更是跨年時的大熱門，午夜十二點鐘，除了繽紛的煙火，隨著落球儀式開始，鮮豔的水晶彩球降下，天空中飄散著五彩繽紛的彩帶，廣場上、街道上所有人忘情地擁抱、親吻，空氣中瀰漫著歡樂的氣息，濃濃的節慶氛圍讓人難忘。如果想遠離人群，也可以安排搭乘遊船，在水上欣賞紐約浪漫的夜色，愜意地等待宣告2019來臨的精彩煙火秀。

馬上搜紐約便宜機票►►►



▲熱鬧非凡的時代廣場是跨年好去處。(圖／shutterstock.com提供)

買機票千萬要比較！想到這些地方跨年，訂購機票時，別忘了使用機票比價平台「Airbare go票機」，找到便宜的機票開心出國。

更多資訊：

買機票千萬要比較！Airbare go票機►►►

電話：(02) 5596-4260