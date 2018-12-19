元旦4天玩翻台南！迎曙光、泥漿溫泉、落羽松路線全公開

點評：真的很夠玩了！！

▲台南市政府觀旅局整理出元旦景點懶人包。（圖／臺南市政府觀光旅遊局提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導

2019元旦有4天連假，規劃好要去哪玩了嗎？台南市政府觀旅局整理出景點懶人包，High完跨年晚會，隔天迎曙光、泡湯吃美食、市區藝文巡遊、絕美落羽松等，全部可以一次網羅！

▲北門井仔腳瓦盤鹽田前揮別2018夕陽是第一部曲。



跨年迎曙光三部曲

「2018-19台南跨年三部曲」包括北門井仔腳瓦盤鹽田前揮別2018夕陽、高鐵台南站前廣場跨年晚會，及第三部曲在左鎮二寮迎接2019第一天的日出。其中，二寮除了是全台最低海拔即可觀看曙光雲海的景點外，月世界貧瘠光禿的惡地景觀更讓人震懾。

在二寮欣賞完日出後即可就近參加「虎頭埤元旦升旗與健行」活動，早起在這全台最古老的水庫，參與升旗展現滿滿元氣與活力，並跟著大家環湖健走，虎頭埤風景區也配合於當天上午10點前免費入園。

▲台灣文學館前耶誕樹。

延續耶誕氛圍浪漫遊

延續耶誕浪漫而溫馨的氛圍，觀旅局也特別整理出台南數個經典必拍夢幻耶誕樹，包括臺灣文學館、奇美博物館、海安路街道美術館、新光三越小西門耶誕奇幻樂園等，收集耶誕樹同時，還能順遊周邊人氣景點及鬧區。

▲奇美博物館首度推出戶外耶誕樹。

泡暖湯、吃美食

冬季最適合泡湯，台南著名的關子嶺溫泉風景區，靜靜駐足欣賞歷史足跡、漫步溫泉老街，最後再找處溫泉湯屋泡湯，享受泥漿溫泉水的溫「心」洗禮，消除一身疲憊。泡完湯別忘了享用甕仔雞美味料理，接著順遊至175東山咖啡大道一帶品嚐東山咖啡與特色料理，全身都暖了起來。

▲關子嶺風景區泡泥漿溫泉。

季節限定秋冬美景

六甲林鳳營菁埔埤附近，有矗立千棵的落羽松森林，每到秋冬，成為台南季節限定的浪漫場景。落羽松環繞著埤塘的親水步道，給人一種無盡的延伸感，一旁還有油菜花田，豐富菁埔埤濱的景色，美得彷彿置身國外，令人不由得沉醉。

▲六甲林鳳營菁埔埤附近，一片有著千棵的落羽松森林。

最新文青打卡熱點

文青必去的蝸牛巷，就隱身老城區內中正路及民生路旁的巷弄，由一群喜歡文創的朋友用心打造而成，以慢吞吞的蝸牛為意象，搭配充滿懷舊風味的裝置藝術和彩繪牆面，帶著大家用緩慢的步伐來探索台南這座老城市，其中隱藏許多咖啡店和特色店家，呼朋引伴一起鑽進小巷弄探險去吧。

▲文青必去的蝸牛巷，就隱身老城區內中正路及民生路旁的巷弄，由一群喜歡文創的朋友用心打造而成。

觀旅局表示，在台南不只古蹟好看，越來越多展館建築空間更令人驚嘆！由日本建築大師坂茂設計的「台南市立美術館」，擷取台南文化象徵結合日式空間哲學，打造獨一無二的當代建築，是台南首座官方美術館。其中由前身是直轄市定古蹟「原台南警察署」整建的台南市立美術館1館已對外營運，至明年3月前都免費入館。

▲台南市立美術館1館已對外營運，至明年3月前都免費入館。

此外，周邊台灣文學館、愛國婦人館、孔廟、司法博物館、葉石濤文學館形成完整的博物館聚落，不僅知性十足，更是文青拍創意美照的新地標！

免費城市深度旅遊

觀旅局表示，米其林三星散步導覽解說遊程將於元旦連假期間加開場次總共35梯次，民眾可上台南旅遊網預約報名，免費的城市深度遊程走一趟約2小時，全台南市共有9條散步路線提供線上預約！