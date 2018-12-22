超大草莓、牛奶草莓！12月壽星多送一盒　苗栗5大採草莓園推薦

▲冬天就是要採草莓。（圖／記者曹悅華攝）



旅遊中心／綜合報導

冬天就是要吃草莓，2018大湖草莓季已經有10幾家草莓園提前開放遊客開採，想到苗栗安排一日採草莓遊，草莓園這麼多每間店收費與計價方式都不一樣，要從何挑起呢？以下就將為大家介紹5大草莓園地，草莓控千萬不能錯過！

1.鐵定特大草莓園

地址：苗栗縣公館鄉福星村福星路216號（附有大型停車場）

聯絡方式：0928909874

光聽名字就很吸引人，鐵定特大草莓園位於苗栗縣公館鄉「苗栗特色館」附近，老闆擁有超過20年的栽培草莓經驗，曾經是草莓產銷班的班長，標榜只賣特大草莓，大食怪想草莓吃飽飽就來這。

2.大湖幸福菓子高架草莓

地址：南湖國小天橋轉入苗55線,約500公尺左側

電話：0955 535 220

高架草莓比一般地面傳統種植少了塵土會沾附在果實上，採有機肥椰纖介質管理栽種法，標榜每顆草莓品質優良乾乾淨淨，草莓架的熟果平均高度50~80公分，小小朋友也可以採的到，適合親子一起採果體驗，不收入園費，請勿邊採邊吃，草莓為波動時價採多少算多少，以台斤計價。

▲每間草莓園計價方式與收費都不同。（圖／記者謝婷婷攝）

3. 滿意牛奶蜜草莓

地址：苗栗縣大湖鄉富興村4鄰水尾坪63號

電話：0922- 116950

滿意牛奶蜜草莓佔地一公頃多，是大湖地區最具規模的草莓園，老闆黃宏證先生有著多年的栽培經驗，園區特別採用「吉園圃」的獨特栽培方式，不管是耕作條件最合乎自然、減少因為農藥而對園區帶來的災害、以有機栽培代替化學農藥等，這裡草莓又大又好吃。

4. 青青草莓園

地址：苗栗縣大湖鄉東興村三鄰小邦19號

電話：0952-992792、0923-122167



青青草莓園就位於小邦置高點，視野無限寬闊，育有「豐香」、「香水」、「蜜香」、「蘋果草莓」等品種，不同品種的各有不同風味，12月還有特別活動，12月的壽星，結帳時出示證件就多送一盒草莓 ，另外，採果滿1000元都會送草莓露，送完為止，大豐收再回家。

▲滿滿草莓的季節。（圖／Ettoday資料照）

5.名品牛奶草莓園

地址：苗栗縣大湖鄉富興村水尾坪30號（苗62線往泰安溫泉方向）

洽詢電話：0989-539662陳春珍、0987-828068廖文魁

名品牛奶草莓園非常好停車，位於苗栗縣大湖鄉苗62線往泰安溫泉的觀光道路旁，主打的草莓也是牛奶草莓，但卻是有著店家獨特風味的「豐香品種」，每顆果粒都非常大，很適合安排採草莓溫泉一日遊。

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