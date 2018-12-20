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搶攻穆斯林市場　日本一蘭將推出100%不使用豚骨的拉麵

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▲搶攻穆斯林市場　日本一蘭將推100%不使用豚骨的拉麵。(圖／取自一蘭官網)
▲日本一蘭將推100%不使用豚骨的拉麵，官網上還放上馬了馬賽克的拉麵圖。(圖／取自一蘭官網)

記者黃士原／台北報導

一蘭拉麵從創立以來就只專注於「天然豚骨湯拉麵」，其湯頭頗受台灣與香港旅客的喜愛。不過最近日本官方網站與臉書都釋出一個消息，將研發「100%不使用豚骨的拉麵」，沒有豚骨的拉麵還是一蘭拉麵嗎？原來一蘭拉麵聽到來自穆斯林的聲明，他們希望也能品嚐到日本拉麵，於是一蘭將開出沒有豬肉、不使用豚骨的拉麵。

為何要開發出沒有豬肉、不使用豚骨的拉麵？原來是一蘭拉麵聽到來自穆斯林的聲明，這些穆斯林旅客來到日本想品嚐一蘭拉麵卻沒辦法，於是一蘭拉麵決定進行開發他們可以吃拉麵。為了跟一般的拉麵區別，一蘭拉麵將新開一家專門店面「一蘭西新宿店」，而LOGO上也有大大的「No Pork」的字樣，讓穆斯林旅客一目了解，而新店面預計是2019年春天開幕，官方臉書也正在徵求試吃者，預計抽出50名試吃。

▲搶攻穆斯林市場　日本一蘭將推100%不使用豚骨的拉麵。(圖／取自一蘭官網)
▲新LOGO將有大大的「No Pork」字樣。(圖／取自一蘭官網)

多數的日本拉麵都是使用豚骨熬湯頭，叉燒肉也都是用豬肉來製作，為了進軍穆斯林市場，一蘭拉麵第一家不用豬肉製品的店將在設在東京都的新宿區，預計是1月底、2月初開幕。不用豚骨，那要用什麼湯底呢？據了解會用雞湯取代豚骨湯頭，而叉燒則是用牛肉取代豬肉。

一蘭西新宿店
地址：東京都新宿区西新宿7丁目10‐18 小滝橋パシフィカビル１F

關鍵字： 美食情報 一蘭拉麵 日本拉麵

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