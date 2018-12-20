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小鎮風情美到國外！Airbnb旅客票選台灣為全球19大熱門旅遊地

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▲▼高雄美濃客家小鎮。（圖／觀光局提供）

▲高雄美濃客家小鎮。（圖／觀光局提供）

旅遊中心／綜合報導

交通部觀光局日前進行了一項台灣經典小鎮票選活動，30個經典小鎮結果出爐讓不少人驚呼原來台灣這麼美！事實上台灣的美可不只有台灣人懂，根據旅宿訂房網站Airbnb票選2019年最受歡迎的19大熱門旅遊目的地，台灣也拿下了第19名，連外國人都心動。

▲▼宜蘭頭城龜山島賞鯨 。（圖/宜蘭縣賞鯨推廣協會提供）

▲Airbnb調查2019年最受歡迎的19大熱門旅遊目的地台灣也上榜 。（圖／宜蘭縣賞鯨推廣協會提供）

Airbnb依照全球各地區的訂房量、搜尋熱度及被使用者收藏進旅遊心願單的次數，統整出了2019年最受歡迎的19大熱門旅遊目的地名單，台灣以超過一倍的成長速度躍升為國內外旅客珍藏的「心願旅遊目的地」之一，主要原因是全球旅客興起一股以探索秘境與永續發展體驗式旅遊的旅行模式，因此許多景點推薦是連台灣旅客都很少知道卻竄紅的地方。

▲▼桃園市大溪區和平老街。（圖／觀光局提供）

▲桃園市大溪區和平老街。（圖／觀光局提供）

以城市來說，台北依舊是台灣最熱門的旅遊首選，其中又以充滿活力的城市脈動、夜市文化和人情味最吸引外國旅客。非傳統觀光熱點的特色小鎮在成長幅度上也很突出。舉例來說像桃園大溪老街、茶廠等多樣歷史文化與美食景點受到眾多旅客喜愛，南部地區則以台南玉井芒果及溫泉讓旅客驚艷，東部地區則是壯闊自然景觀與當地的原住民文化。

Airbnb公布2019年19大熱門旅遊目的地：
 1. 紐西蘭，凱庫拉
2. 中國大陸，廈門
3. 墨西哥，普埃布拉
4. 法國，諾曼第
5. 美國，大煙山國家公園
6. 阿根廷，布宜諾斯艾利斯省
7. 迦納，阿克拉 8. 莫三比克
9. 蘇格蘭，外赫布里底群島
10. 日本，和歌山縣
11. 美國，卡茲奇山與哈德遜河谷
12. 巴西，聖卡塔琳娜州
13. 喬治亞，巴統
14. 加拿大，溫尼伯
15. 印度，龐迪切里市
16. 烏茲別克
17. 義大利，卡拉布里亞
18. 西班牙，安達盧西亞
19. 台灣

關鍵字： Airbnb 特色民宿 旅遊新知

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