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來「廠」文青的時光之旅！文創、展覽和DIY的台東糖廠

點評：下次去台東來去一下
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▲台東東糖好弄文創園區。（圖／東蛙池塘提供）

台東舊糖廠，搖身一變成為文創園區。（圖／東蛙池塘提供，以下皆同，請勿隨意翻拍，以免侵權）

旅遊中心／綜合報導

來到台東，除了風景之外，有沒有想過來糖廠參觀呢？在台東市東糖好弄，是台東糖廠文創園區，園內有不少商家、餐廳和鐵雕藝術品，且除了參觀外，園區含有不少活動跟講座可以參加。

園區內進駐了許多廠商，大多都是利用以往的糖廠當作空間，隨處也都能見到各種裝置藝術，且舊時的廠房保存都很完善，除了進駐咖啡館外，還有原住民工藝手作坊、鐵馬驛站、或工作室等文創產業。

▲台東東糖好弄文創園區。（圖／東蛙池塘提供）

▲園區內的裝置藝術：愛唱歌的鐵管。

走進園區內文物館，就像走進一個時光隧道，裡面的許多辦公用品、日曆等都是以前保留下來的，也有舊時代裡保密防諜的標語、工廠器具、制服等，很多現代非常難以見到的東西都被完好保留在這裡，再加上導覽員的解說，可以更加瞭解整個歷史脈絡，且文物館平時只接受預約制，並未完全對外開放。

▲台東東糖好弄文創園區。（圖／東蛙池塘提供）

文物館內保留非常多舊時糖廠的文物。

除此之外，園區每個月都有多場的講座或是DIY，如手作鉛筆、零錢包或是關於行銷、文化等的講座，也有原創生活節等活動，如果是喜歡靜態活動的朋友也不錯過。

▲台東東糖好弄文創園區。（圖／東蛙池塘提供）

除了參觀之外，也可以參加糖廠的活動。

台東糖廠創立1913年，日治時代隸屬於台東製糖株式會社，在國民政府接管後於改為台糖公司台東糖廠，由於製糖工業與環境變遷，糖廠在1996年停止工廠運作，在2004年臺糖尋求轉型，將台東糖廠定位為文創園區後，逐漸發展成為現在的樣貌，下次如果來台東別忘記來這裡走走，感受一下不同風情。

▲台東東糖好弄文創園區。（圖／東蛙池塘提供）

▲見證歷史的台東糖廠。

東糖好弄 台東糖廠文創園區
地址：台東市中興路二段191號
電話：089-227721

關鍵字： 文創 台廠 台東旅遊 台東糖廠文創園區

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