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在最美公路看日出　台東太麻里3處最美迎曙光地點

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▲三仙台曙光。（圖／觀光局照片）

▲三仙台曙光。（圖／觀光局照片）

旅遊中心／綜合報導

距離2018年結束、2019年到來還有2個禮拜，台東擁有綿延數百里的海岸線，每年都是迎接新年第一道曙光的熱門去處，其中太麻里更擁有全台最美日出地點，以下就推薦出太麻里3個必去的迎曙光地點，2018-2019到台東迎曙光，不妨前往。

▲三仙台曙光。（圖／觀光局照片）

▲三仙台曙光搭上八拱橋美景讓人屏息。（圖／觀光局照片）

1.三仙台
台東迎曙光代表景點就是三仙台八拱橋，在蔚藍海岸邊，一道道拱型橋梁從海的這一側開始橫越大海，抵達另一處，當太陽從海岸線那端升起，為八拱橋鍍上一層金色光暈，雲朵也被陽光染上不同色彩，美麗景緻讓人屏息，因此更有全台最美日出的美稱，也是太麻里必看風景。

▲三仙台曙光。（圖／觀光局照片）

▲台東日出。（圖／觀光局照片）

2.千禧曙光紀念園區
千禧曙光紀念園區得名於2000年元旦在這裡舉辦的千禧迎曙光音樂會，綿延數里的蔚藍海岸，時而碧綠時而湛藍的大海色彩，當陽光灑落，波光粼粼，美麗得讓人流連忘返，因此也有台東最美海灘的美稱，從2000年至今，已連續舉辦18年的跨年迎曙光活動更是東台灣的年度盛事，成為太麻里迎曙光不可錯過的地點。

▲台東南迴公路的華源段399K到397K被許多駕駛稱之為「最美下坡路段」。（圖／「鐵道工藝花東現 幸福生活愛無限」粉絲專頁授權提供）

▲台東南迴公路的華源段399K到397K被許多駕駛稱之為「最美下坡路段」。（圖／「鐵道工藝花東現 幸福生活愛無限」粉絲專頁授權提供）

3.華源海灣
蔚藍海灣加上遠方山景，景色美到有如一幅畫！台東南迴公路的華源段399K到397K被許多駕駛稱之為「最美下坡路段」。若天氣良好，開車行經就能遠眺都蘭山以及有夏威夷海灣美譽的「華源海灣」，不少駕駛都被這幅美景驚艷，直呼值得調頭再重開一次。

因位在中央山脈與太平洋之間，華源海灣也成為觀賞日出的絕佳地點，天氣好的時候還能看見綠島與蘭嶼，不用出國就能享受度假般的熱帶氣息。這處絕美景色，也讓許多行經此處的駕駛驚豔。

關鍵字： 三仙台 太麻里 台東旅遊 迎曙光 日出 2019跨年

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