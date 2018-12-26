遊日必訪！東京大學中央食堂超氣派　彷彿走進美術館

點評：這根本美術館吧><

▲東京大學中央食堂。（圖／菜菜子on the road提供，請勿任意翻攝以免侵權，以下皆同。）

旅遊中心／綜合報導

身為日本第一學府的東京大學，校園內的景色除了有歷史悠久的「赤門」、「安田講堂」，在秋季逛校園時還能看到美麗的銀杏大道，許多遊客造訪東京時，更是指定要到東京大學的「中央食堂」飽餐一頓才肯離去，餐點價格便宜外，氣派的建築設計，更是吸引人們前往朝聖的原因。

▲食堂內部的裝潢設計，會誤以為自己走進美術館。

中央食堂位於地下室，從安田講堂前的樓梯往下走便能進入，整體空間設計彷彿高級美術館的設計，氣派程度完全不像是學生用餐的地方，中央食堂內分為兩層樓，有各種不同的店家進駐，像是蛋包飯、拉麵、丼飯等日式料理，二樓則是咖啡廳。

▲餐點種類選擇多，且價格平易近人。

▲雙主食定食，555日圓相當於台幣價格150元。

對於不精通日文的民眾完全不需要擔心，每道餐點都有個別的編號，點餐的步驟是先決定要吃的餐點，前往櫃台購買餐券或者使用投幣販賣機，再來是拿著付款後的餐券，前往自己餐點所屬的櫃台領餐即可，此中央食堂雖然是開放給一般民眾進入，但是中午十一點至下午一點之間為學生和職員優先用餐，因此要記得避開尖峰時段帶來的人潮，才能細細品味餐點及享受優美的用餐空間。

▲用完餐後，記得將餐盤放到自動化的餐盤回收系統。

▲記得避開特定時段，才不會遇到擁擠人潮。

東京大學中央食堂

地址：〒113-0033 東京都文京区本郷7丁目3−1

電話：+81 3-3812-7336

時間：08：00－21：00（週一至週五）／11：00－19：00（週六、週日）