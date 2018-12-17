米其林星級餐廳名人坊插旗台北　推潮洲滷水、片皮鴨獨家菜色



▲名人坊台北店獨家菜色之一潮洲滷水鵝。



記者黃士原／台北報導、攝影

繼高雄、台南、台中展店之後，由漢來美食獨家代理的香港米其林星級餐廳「名人坊」高級粵菜餐廳終於進軍台北，全台第四家分店就在台北大直的ATT 4 Recharge 2樓，除了原本主廚富哥的招牌菜之外，台北店還新增加了燒臘部門及點心部門，不只吃得到燒臘烤鴨，還有潮洲滷水，這些菜色是連香港的名人坊也吃不到。名人坊台北店正在試營運中，預計12月27日正式開幕。





▲京式片皮鴨。





▲京式片皮鴨有一鴨二吃。



由於台北市場對於燒臘、烤鴨等情有獨鍾，因此這次名人坊北上，延攬了燒臘主廚與點心主廚新增燒臘部門及點心部門，因此台北店有了許多獨家菜色，像是京式片皮鴨酥脆、明爐燒鴨、脆皮叉燒、潮州滷水鵝及拼盤等，不只是高雄、台南、台中名人坊吃不到，就連香港名人坊也沒有。富哥則是提到，在台北店能增設燒臘部門及點心部門還有一個原因，就是台北店占地大，有空間來放置燒臘、烤鴨所需設備。





▲滷水拼盤。





▲明爐燒鴨。



富哥說，潮州滷水拼盤這道菜要做得好，關鍵在於滷水，名人坊的滷水可以說是富哥的秘密配方，以傳統的潮州滷水為基底去改良，使用藥材、香料以及瑤柱等海鮮研熬而成，嚐起來鮮味十足。四方豆腐則是使用「傳貴」這家超過五十年的老字號豆腐工廠。而滷水鴨的鵝肉則選用台南下營白鵝生態教育農場的丹麥鵝(白羅曼)，當天現宰，透過數小時的滷製，肉質嫩滑。





▲富哥的招牌菜之一燕窩釀鳳翼。





▲豉椒炒肚尖。



至於台北店獨家的京式片皮鴨二吃，以酥脆鴨皮為主，皮下保留少許鴨肉；另一種口味可以自行選擇生菜包炒鴨鬆、津白番茄鴨骨湯、鴨肉米粉湯，三種擇一。

而去年冬天推出好評不斷的煲湯「梨山蜜蘋果煲煮軟骨」，在台北店也吃得到，採用季節限定的梨山蜜蘋果入菜，果實小但結蜜多，風味濃郁，沒有農藥殘留的疑慮。首先要花費4小時熬煮上湯，接著將一整顆去核的蜜蘋果放進去，同時豬軟骨、山藥、紅蘿蔔等食材也一起放入後褒煮1小時，蘋果自然產生的鮮甜融入湯裡，豬軟骨以及山藥都充滿了蜜蘋果獨有的蜜香。





▲梨山蜜蘋果煲煮軟骨。





▲老陳皮紅豆沙。





▲脆皮叉燒包。



另外，甜湯「老陳皮紅豆沙」則是選用了1公斤價值1萬多元的20年以上的老陳皮，搭配選自廣福農特產品的旗山紅豆，與老陳皮可說是一拍即合。先以清水洗淨陳皮後，倒入水與紅豆分開清蒸，攪拌後打成沙，並濾掉雜質，喝起來綿密又滑順，還有陳皮獨有的果香。





▲富哥(中)大弟子張華建(左一)坐鎮名人坊台北店，右為名人坊高雄店店長。



名人坊台北大直店當然不能缺少富哥的招牌菜，像是燕窩釀鳳翼、豉椒炒肚尖、脆皮妙齡鴿以、富哥炒飯及龍蝦湯泡飯等經典菜色，個人套餐價格區間為1,680元~12,800元(10%服務費另計)。12月27日起於ATT 4 Recharge 2F正式開幕，開幕首三日更有外帶招牌點心脆皮叉燒包買一送一活動，每日限量50份，每日11:30準時開賣，現場依序排隊購買，售完為止。

漢來名人坊餐廳資訊 台北大直店

地址：台北市中山區敬業三路123號2樓(ATT 4 Recharge 2F)

電話：02-7701-2111