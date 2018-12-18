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百年老店「度小月擔仔麵」突停業！台南指標美食必吃這一碗

點評：台南美食真的太多了！偶爾也來碗懷舊的滋味吧～
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▲▼台南度小月擔仔麵總店。（圖／假日農夫愛趴趴照提供）

▲位在台南的度小月擔仔麵總店外觀相當復古。（圖／假日農夫愛趴趴照提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權。）

旅遊中心／綜合報導　圖：假日農夫愛趴趴照提供

傳承到第四代的「度小月擔仔麵」已經有一百多年歷史，在台南是一項非常具有指標性的美食，不過17日晚間位於中正路的度小月擔仔麵原始店，無預警宣布暫停營業，還張貼公告表示是「家族經營權沒有正式交接程序」、以及「房東租賃問題」，消息曝光後引起外界關注！目前原始店東未多作說明，強調明年1月下旬將會擇日重新開張。

▲▼台南度小月擔仔麵總店。（圖／假日農夫愛趴趴照提供）

▲▼除了裝潢風格懷舊外，店內也還原了過去賣擔仔麵的攤位，而店裡更擺設了當時使用的器具。

▲▼台南度小月擔仔麵總店。（圖／假日農夫愛趴趴照提供）

▲▼台南度小月擔仔麵總店。（圖／假日農夫愛趴趴照提供）

已經傳承到第四代的度小月擔仔麵已經有一百多年的歷史了，在台南是一項非常具有指標性的美食，度小月的由來是以捕魚為生的洪氏先祖在「小月」，也就是海象不佳的時節無法出海，因而以擔子挑起麵攤叫賣度過小月，也將這項招牌及味道流傳至今。位在台南的度小月擔仔麵總店，裝潢呈現復古風格，也保留了以前叫賣擺攤的樣貌，進門就可以看到煮麵的攤子。

▲▼台南度小月擔仔麵總店。（圖／假日農夫愛趴趴照提供）

▲▼原始的擔仔麵放入肉燥及蒜泥，上頭再放上一隻蝦仁，整體配料相當簡單。

▲▼台南度小月擔仔麵總店。（圖／假日農夫愛趴趴照提供）

▲▼台南度小月擔仔麵總店。（圖／假日農夫愛趴趴照提供）

▲套餐內容有擔仔麵及配菜外，還附有一份飯後點心當作結尾。

在餐點的部分除了有主角擔仔麵外，也有店家研發的多款菜色，而「假日農夫」部落客點的套餐中有一碗擔仔麵及蝦捲等配菜，還有愛玉當作飯後甜點，他提到，以蝦湯熬成的湯頭裡加入肉燥及蒜泥，整體喝起來十分濃郁，也帶著些許的鮮味，搭上麵條的咬勁，雖然簡單，卻也令人回味無窮。一旁附上的小菜豐富且頗為精緻，最後來碗清爽的愛玉當作結尾。來到台南除了許多現代爆紅的人氣店，也記得來一碗百年前的滋味！

度小月擔仔麵原始店
地址：台南市中西區中正路16號
電話：06－2231744
營業時間：11：00～21：30（無休）

關鍵字： 假日農夫愛趴趴照 度小月擔仔麵 擔仔麵 台南美食

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