搭粉紅計程車、女性專用車廂　女生獨自出國謹記7招自保

▲女生隻身出國謹記7招自保。（示意圖／記者陳涵茵攝）

旅遊中心／綜合報導

世界很大需要一步一腳印去探索，在許多人心中有些旅遊目的地對於女性來說「一個人的旅行」似乎藏著許多隱藏危機，事實上只要出發事前功課準備做足、時時提高危機意識，謹記以下7招女生獨自出國也能玩得平安又精彩。

1.出發前做功課了解風俗民情

▲杜拜犯罪率低治安良好。（示意圖／Ettoday資料庫）

每個國家風俗民情大不相同，造訪部分中東、印度國家這些女權相對低落的國家，旅行前先查好當地風評、治安與周遭環境，遵守當地禁忌與穿衣規範十分重要，不過份招人耳目，自然融入當地就能安心玩樂。像是已經在杜拜工作兩年半的女孩Goldie表示，剛到杜拜時不習慣中東男生的打量眼神，不過久了就會發現他們只是出於好奇，事實上杜拜法治嚴加上宗教信仰，犯罪率低、治安良好，很多時候都是自己嚇自己。

2.慎選旅館地點、房門切記鎖上

▲飯店房門暗鎖切記鎖上。（示意圖／記者陳涵茵攝）

台灣奏家陳麒米曾在臉書發文公開在香港住宿的恐怖經歷，遭持刀男子硬闖飯店房間，像是類似的事件，女生自己出遊，最好的預防方式就是慎選安全的飯店旅館，避開較複雜的區域，睡前房門暗鎖須確實鎖上，有人敲房門時先從房門貓眼確認來歷再開門。

3. 善用「女性專用」大眾交通工具

▲印度女性車廂。（圖／達志影像／美聯社）

女性專用車廂近年在許多國家都有試行，像是墨西哥、日本、印度、杜拜等，不僅電車、捷運甚至巴士或者火車都有女性的獨立車廂空間，日本因防範「痴漢」因而設立夜間女性車廂，避免女性遭喝醉男子騷擾，夜間搭乘時多走幾步路到專用車廂能多分安心與保障。

4.計程車搭乘須知

▲搭計程車的時候坐在後座，能夠有效降低受到騷擾狀況。（圖／毛毛's 吃美食愛旅遊日誌提供）

事實上不僅台灣有計程車隊提供女性駕駛載客服務，國外也有女性專用的計程車。部落客毛毛's 吃美食愛旅遊日誌曾公開分享了她到杜拜的不良計程車體驗，表示遭到司機伸手摸下巴，雖不敢更進一步不過讓她十分不舒服，她建議女性獨自搭乘計程車時，不要坐在司機旁盡量選後座位置。另外，事實上阿拉伯聯合大公國也有「粉紅計程車」服務，不少中東地區與埃及都有女性司機載客，也為女性旅者解決了安全疑慮。

5.電話輸入緊急聯絡號碼

人生地不熟一定要有緊急自保方案，旅行途中難免會碰上狀況，像是斷了網路、遺失手機錢包，在沒有旅伴的情況下，一定要準備好緊急聯絡電話，包含保險公司電話、當地報警專線，領事館、大使館的電話與地址等，中華民國駐外館處緊急聯絡電話暨通訊錄皆可查詢。

6.時時保持警戒心

▲隻身旅遊時刻警戒保管好財物。（示意圖／記者彭懷玉攝）

出國獨自旅遊結交新朋友也是很棒的旅行記憶，不過交心同時也要保持警戒，避免前往人少地點或是深夜暗巷，獨自一人時錢財分散放，搭飛機、轉乘大眾交通工具時時刻注意自身財物，切勿因陌生人攀談而卸下警戒心。另外，碰上不對勁的時刻，像是遇到怪人、怪計程車司機，打電話給友人或是假裝打電話報岀自身地點都是自保方式。

7.警急時刻自救法

隻身來到一個陌生國度，除了學習當地的謝謝與問候語，「救命」說法也很重要，遇難時在非英語系國家大喊當地語言能多一份獲救機會，另外，身上自備哨子、防狼噴霧與電擊棒等，也是防身基本招數之一。另外，外交部也成立了外交部緊急聯絡中心，二十四小時服務電話為0800-085-095，旅外若遇到急難事件，一時未能與駐外館處取得聯繫時，當事人或其國內親友可直接與中心聯絡。