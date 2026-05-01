澎湖花火節下周開幕！12分鐘七龍珠Z主題煙火+無人機　還能集章

▲今年澎湖國際海上花火節將於5月4日登場。（圖／澎湖縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

2026澎湖國際海上花火節將從5月4日登場，今年首度跨界合作《七龍珠Z》，打造歷年最強動漫花火傳說。澎湖縣政府表示，今年開幕場邀請國際日本頂尖煙火團隊「響屋大曲煙火株式会社」打造12分鐘七龍珠主題煙火秀，包括超過1萬4000發煙火、700台無人機演出，並推出七龍珠Z全島集章活動。

澎湖縣政府表示，花火節今年邁入第24年，攜手知名動漫IP《七龍珠Z》，打造「七龍珠Z 澎湖夏日花火大會」，結合主題煙火、無人機燈光秀、多元舞台展演以及花火市集等，為來訪遊客帶來耳目一新的沉浸式觀光體驗。

▲▼今年花火節開幕場將長達12分鐘。

此次開幕場花火亮點包括超過1萬4000發煙火、35顆12吋高空煙火彈，以及700台無人機編隊演出，讓《七龍珠Z》經典角色躍上夜空。除主場觀音亭場次外，亦規劃離島場及地方限定場，讓花火、無人機燈光秀與藝文展演遍布全島，打造夏日觀光盛會。

▲▼今年花火節有七龍珠Z主題無人機展演，還有角色集章活動。（圖／翻攝自澎湖國際海上花火節臉書專頁）

配合今年花火節主題，即日起同步啟動「七龍珠Z全島集章活動」。本次活動結合「七龍珠Z」14個經典角色，設置於澎湖境內12處景點，分別為：澎湖機場（悟空）、生活博物館（貝吉塔）、後寮天堂路（悟飯）、吉貝石滬教室涼亭（離島限定章－龜仙人）、小門地質探索館（布瑪）、員貝樂營（離島限定章－比克）、桶盤無人資訊站（離島限定章－琪琪）、西嶼西臺遊客中心（克林）、龍門閉鎖陣地（界王）、虎井無人資訊站（離島限定章－人造人18號）、望安售票站（離島限定章－普烏／撒旦先生）和七美遊客中心（離島限定章－悟天／特南克斯），串聯澎湖本島與離島，讓旅客在遊程中逐步蒐集角色印章。

而立榮航空也與長汎假期聯手，推出全新「澎藍心動．跳島秘境遊」澎湖特色行程，每人1萬4999元起，帶領旅客深入平時較難抵達的東北海小島，開箱目斗嶼、虎井嶼等澎湖秘境，並結合與熱門IP《七龍珠Z》聯名的澎湖國際海上花火節遊程。

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2026澎湖國際海上花火節《七龍珠Z 澎湖夏日花火大會》

主場地：觀音亭園區

施放時間：

5月4日至6月25日 每周一、四

6月30日至8月25日 每周二

離島場：6月6日(望安場)、6月13日(七美場)、6月27日(吉貝場)

地方限定場：6月20日湖西場、7月4日西嶼場、7月18日白沙場