▲東京預約困難店「NO CODE」登台，主打歐陸料理融合日本調味。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

東京預約困難餐廳「NO CODE」正式登台，由傳奇名廚Jean-Georges紐約總店首位日籍副主廚、曾帶領Jean-Georges Tokyo摘下米其林一星殊榮的米澤文雄，攜手台灣哈博集團打造海外首店「NO CODE TAIPEI」，2026年5月11日於台北內湖正式開幕。

位於東京的「NO CODE」2022年開幕，曾入選美食評鑑平台Tabelog「創新料理百名店」，創辦人米澤文雄透過「NO CODE」傳達不受規則或框架束縛，創造新價值的品牌精神。5月11日正式開幕的「NO CODE TAIPEI」由米澤文雄與台灣哈博集團共同創設，延續「不受規則或框架束縛」的核心靈魂，揉合日本美學與飲食文化，運用台灣在地食材、疊加多國辛香料，以炙烤工藝與蔬食哲學，展現不設限的當代料理。

▲前菜「和牛韃靼」。（圖／記者黃士原攝）

▲冷前菜，由藍鰭鮪魚、薄切白身魚、甜蝦、生蠔任選3款或4款組成。（圖／記者黃士原攝）

為籌備NO CODE TAIPEI，執行主廚森脇翔平舉家移居台灣，多次走訪濱江市場、崁仔頂漁港，尋找台灣特有風土滋味。森脇翔平表示，台灣的水果與蔬菜從風味到質地都讓他感受到這塊土地的豐饒，海鮮的飽滿鮮味也與日本完全不同；甜蝦、蛤蜊、烏魚子、芒果、螯蝦、芥藍苗等，也讓他深感驚喜。

▲炙烤章魚。（圖／記者黃士原攝）

NO CODE TAIPEI的開幕菜單跨越地理邊界，以歐陸料理技法為骨架，融合日本色彩與調味邏輯，並且運用中東芝麻醬、杜卡香料、北非哈里薩醬、黃瓜希臘優格醬，以及日本柚子胡椒、甘酒、酒粕等多國辛香料，像是熱前菜「炙烤章魚」，塗上以巴西里、迷迭香、百里香、鼠尾草等調製的新鮮香草醬後，搭配調入帶有微辣風味的番茄醬與中東芝麻醬。

▲「深海螯蝦」義大利麵。（圖／記者黃士原攝）

▲酥炸鮭魚。（圖／記者黃士原攝）

「深海螯蝦」義大利麵使用帶有彈性與咬勁的手工寬麵，在熟悉的番茄奶油醬汁基底，搭配以融合柚子香氣、辣椒、七味粉，以及日本傳統發酵辣味噌「寒造里」（Kanzuri）作為風味焦點，再撒上海苔粉取代傳統香草麵包粉，強化螯蝦甘鮮風味與和風氣息。主菜之一「酥炸鮭魚」炸至半熟，保留柔軟粉嫩內部質地，搭配以白酒、鮮奶油為基底的柚子胡椒白酒奶油醬。

▲美國沙朗牛排。（圖／記者黃士原攝）

▲法式經典焗烤龍蝦。（圖／記者黃士原攝）

NO CODE TAIPEI也有牛排與龍蝦料理，廚房配置專業乾式熟成設備與西班牙頂級Josper烤箱，和牛選用宮崎牛，提供沙朗、菲力兩種部位；美國牛提供T骨、沙朗、菲力等3種選擇。搭佐3款專屬醬汁分別是黑胡椒奶油醬、山椒青醬、紅酒照燒醬，融合日式DNA。法式經典焗烤龍蝦則在原有奶油起司焗烤基底，大膽揉合白味噌與咖哩，以日式發酵鮮味為此道法國傳統料理注入新靈魂。

▲蔬食料理「綠花椰」。（圖／記者黃士原攝）

▲炭烤花椰菜排。（圖／記者黃士原攝）

米澤文雄身為日本蔬食料理先驅，在NO CODE的DNA中，蔬食與動物性食材皆是通往美味的平等路徑，NO CODE TAIPEI也提供多樣蔬食料理，像是綠花椰與羽衣甘藍為基底，加入麝香葡萄帶來甜味、脆口與水分，柚子油醋醬拌和，最後撒上融合茴香籽、孜然、芝麻、開心果與炸米。

「炭烤花椰菜排」以炭火炙烤的花椰菜搭配兩種風格截然不同的味噌醬汁，白味噌哈里薩香料辣醬以大蒜、孜然、芫荽籽與辣椒籽調味，融合北非辛香與日本發酵鮮醇；焦香茄子白味噌醬以綿潤口感賦予風味深度。

▲復刻大阪名店「鳥匠いし井」的「燒鳥すみか」插旗台北。（圖／記者黃士原攝）

另外，台灣高端燒鳥餐廳再增一家。復刻大阪名店「鳥匠いし井（Torisho Ishii）」的「燒鳥すみか」日前插旗台北，由「鳥匠いし井」社長石井吉智監修，並由擁有10多年餐飲歷練的料理長陳珽華領軍，除了複製本店火候的控制與串燒技巧外，雞肉分切手法也是相同。雞肉則是選用台灣紅羽土雞。

▲雞胸串燒。（圖／記者黃士原攝）

「燒鳥すみか」目前僅供應晚餐，15道式套餐2580元+10%，其中包括10道串燒、3道一品料理，以及甜點、水果各1道，其中「鳥匠いし井」招牌的帶皮雞胸、雞翅一夜干與雞肉丸子都吃得到，其中雞翅一夜干要先醬油醃漬過，再放進冰箱進行風乾，而雞肉丸子與其他店不同，僅使用雞的頸肉與腿肉製成肉丸，並沒有加進軟骨。

▲雞肉一夜干串燒。（圖／記者黃士原攝）

整個套餐中，陳珽華個人最喜愛的是雞頸肉、雞翅一夜干，以及吃起來很清爽的胸筋；一品料理則是比較喜愛雞胸仙貝，雞胸肉把它捶打成薄片後再油炸，搭配經過高湯浸泡過的蘆筍，很適合在串燒中場出現，清爽解膩。