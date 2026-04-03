高雄單身聯誼活動5/16登場！限40歲以下報名　玩漂漂河破冰

▲高雄將舉辦單身聯誼活動，到美濃體驗漂漂河。（示意圖／翻攝自高雄旅遊網）

記者蔡玟君／綜合報導

出社會後想要脫單越來越不容易嗎？高雄市美濃及旗山戶政事務所宣布將於5月16日舉辦單身聯誼活動「心隨水動．戀上漂流～FUN膽愛」，帶著男女前往農場、體驗漂漂河，活動限額為60人，限定30歲以上、40歲以下報名參加，即日起開放報名至4月22日下午5點，或額滿為止。

此次高雄市美濃及旗山戶政事務所攜手推出單身聯誼活動，民眾可上高雄市美濃、旗山戶政事務所官網掃描QR Code報名。條件為年齡30歲以上至40歲以下（民國75至85年次）之未婚男女，且設籍於高雄市或在本市就業者。為了讓更多在地青年參與，若報名人數超過預定的60人（男、女各30人），將優先錄取設籍旗美地區且未曾參加過本市單身聯誼活動的民眾。

▲美濃漂漂河就鄰近飄漂生態農場。（示意圖／翻攝自高雄旅遊網）

此次活動將安排前往「飄漂生態農場」，包括趣味的「浪花初遇」破冰活動，參加者不僅可以體驗漂漂河，還能與其他人在獅山水圳的清涼溪水中自然互動。午後則有「水漾交流時光」與「心動默契挑戰」，幫助大家深度了解彼此，最後在「幸福見證」時刻選出心動對象。